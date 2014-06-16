مساهل في جولة في الشرق الأوسط

يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ابتداء من يوم الأحد بجولة إلى الشرق الأوسط "بتعليمة من رئيس الجمهورية" حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان أنه "بتعليمة من رئيس الجمهورية يجري وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ابتداء من 30 يوليو 2017 جولة إلى الشرق الأوسط ستقوده إلى المملكة العربية السعودية و مصر وسلطنة عمان و البحرين و قطر و الكويت و الأردن و العراق. وهو حامل لرسالة من رئيس الجمهورية لملوك ورؤساء هذه الدول".

ستتمحور المحادثات التي سيجريها الوزير مع نظرائه أساسا حول "دراسة العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيزها وكذا المسائل الاقليمية والدولية خصوصا الوضع في العالم العربي والأزمات التي تعاني منها ليبيا وسوريا واليمن ومنطقة الخليج".

وفضلا عن مكافحة الارهاب والتطرف العنيف وكذا التجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف يرد الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في أجندة المحادثات يضيف المصدر ذاته.