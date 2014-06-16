توقيف 03 مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية بمعسكر

تمكنت فرق الشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر من توقيف 03 مروجين وحجز كمية من هذه السموم ومبالغ مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي، حيث تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مروجين وحجز 35 قرص مهلوس وكمية من الكيف المعالج ومبلغين ماليين إثر عمليتي مداهمة بمدينة معسكر. فيما نفذت المداهمة الثانية بحي مدبر، أين أوقف المشتبه فيه الثاني متلبسا بحيازة 10 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي، كما أوقف عناصر أمن دائررة وادي الابطال مروجا ثالثا يبلغ من العمر 27 سنة وحجز كمية من الكيف المعالج على شكل قطع مهيأة للبيع وزنها 5،7 غرام خلال عملية شرطة عبر الأماكن المشبوهة بالمدينة، ليتم تحويله لمقر امن الدائرة أين انجز ضده تحقيق قضائي حول الفعل المنسوب إليه، ليقدم المشتبه فيهم الثلاثة أما العدالة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس

ب.ع