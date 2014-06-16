حجز 48.5 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان وعين تيموشنت

ضبطت وحدات لحراس الشواطئ، يوم 29 جويلية 2017، خلال عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان وعين تموشنت، 48,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر الدرك الوطني 15 كيلوغراما من المرجان الخام بالطارف.

في سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين أميناس، تمنراست وعين قزام، 11 مهربا وحجزت شاحنتين وسبع مركبات وعشرة قناطير من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 51 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وعين أميناس وتمنراست، فيما أحبط حراس الشواطئ بسكيكدة محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.