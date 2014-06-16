تبون...الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة ولدينا طاقة استيراد 35 مليار دولار فقط في السنة

شريط الاخبار
بعد «الإعذارات» ... «التحاور» لاستكمال «معركة» وقف نهب المال العام 10 آلاف سائح جزائري يتوافدون على الخارج لقضاء العطلة حداد يتحث عن مؤامرة والحكومة تصر بالأدلة هل يحضّر بلخادم للعودة؟ قايد صالح يشرف على تمرين مجد 2017 على الحدود مع موريتانيا تيزي وزو الأولى وطنيا للمرة التاسعة وأشبال الأمة يصنعون المفاجأة الاشتباه في تحويل غير قانوني للأموال دون تصريح من بنك الجزائر وزير التجارة يعطي الضوء الأخضر لتسويق سيارات سوفاك اليوم قاسي السعيد يواصل غربلة مؤيدي غريب وشاوشي في عين الإعصار سواح جزائريون يتسببون في تهريب ملايين الأورو إلى تونس بعد حداد... هل جاء الدور على اعمر بن عمر، سيم وآخرين؟ أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد اجتماع أوبك صيدال يراهن على إنتاج 300 مليون وحدة مطلع 2019 أمبيا تتهم بطاش بتحويل الحزب إلى ملكية خاصة وزارة التجارة تفرج عن 113 رخصة لاستيراد الحديد تصدر الرياضيّين والعلميّين الترتيب يوحي ببداية نجاح الإصلاحات كمال رزاق بارة.. نهاية رجل وطني المطالبة بإعادة النظر في قانون الجمعيات ودعم المنظمة في مهامها باريس تغازل الجزائر لمواجهة الجماعات الإرهابية في الساحل رجال أعمال نافذون ممنوعون من القروض بسبب عدم تسديد الديون بنك الجزائر يقاضي سيتي بنك بتهمة تحويل الملايير إلى الخارج الحرب الباردة متواصلة بين زطشي وقرباج! قايد صالح يؤكد على تحسين التكوين والتحضير القتالي للجيش الطلابي الحر يدعو إلى تجنّب دخول جامعي ملغّم نظام آلي لتسيير حركة المرور في الجزائر وزارة الفلاحة تباشر إجراءات التحضير لعيد الأضحى دعم حكومي لمصدّري مواد التجميل والتنظيف لاقتحام الأسواق الإفريقية وفاة مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة نسبة النجاح في الـ"باك" 56.07 بالمائة 3700 جزائري ينشطون في صفوف تنظيم داعش ! القضاء على إرهابيين خطرين ببلدية أغبال في تيبازة نتعامل مع الجزائر بقاعدة رابح - رابح في مناخ اقتصادي خصب 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية تفتقر إلى المخطط الداخلي للتدخل العرب يؤجّلون اجتماعهم الطارئ حول فلسطين ارتفاع أسعار الأثاث بـ 30 بالمائة جمعية التجار والحرفيين تثمن قانون الإعفاء من الغرامات الضريبية الداخلية تضيّق على الأميار لمنعهم من استغلال المال العام في حملات انتخابية مسبقة بولنوار يثمن قرار الحكومة بفصل المال عن السياسة وزارة التضامن تكشف عن قائمة الإعانات للمسنين وزارة الدفاع تعذر حداد وبليكز لإتمام أشغال مشروعهما في قسنطينة
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. تبون...الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة ولدينا طاقة استيراد 35 مليار دولار فقط في السنة

تبون...الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة ولدينا طاقة استيراد 35 مليار دولار فقط في السنة

  30 جويلية 2017 - 15:25   قرئ 85 مرة   1 تعليق   الحدث
تبون...الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة ولدينا طاقة استيراد 35 مليار دولار فقط في السنة

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم الأحد  أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية التي  تعيشها جراء تراجع أسعار النفط.
وأوضح تبون خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة  "حكومة-نقابة-أرباب العمل" ان "اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع  ولا  نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك  لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف  وهذا  امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية".
وفي ظل "اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية فإننا سنستعمل إمكانياتنا  قليلة كانت ام كبيرة"  يضيف الوزير الأول.
و أكد أنه بالرغم من "الوضعية الصعبة" إلا ان الدولة لها من الإمكانيات  المادية ما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية لاسيما في  قطاعات السكن والصحة والتعليم  وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار  دولار في السنة من الحاجيات.
إلا أن "طموح الجزائر يتعدى ذلك  إذ تسعى لبلوغ مصاف الدول الناشئة في أقرب  الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج"  حسب السيد تبون.
وتعتزم الدولة مواصلة برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة "أكثر عقلانية"   يؤكد الوزير الأول الذي اعتبر في نفس السياق أنه "حان الآن تقييم الجهود  المبذولة (في هذا المجال) لاسيما وأن البلاد كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها  المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا".
وأضاف أن "الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف  لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة".
وفي هذا السياق  واصل السيد تبون  يتعين الارتكاز على المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة -بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة- باعتبار ان  هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة.
وسيتم توجيه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أكد السيد تبون  نحو تلبية  حاجيات السوق المحلية  بالنظر لكونها احد اهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.
"نحن أولى بسوقنا  لن نستورد السلع واسعة الاستهلاك إذا نجحنا في تطوير نسيج  محلي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"  يضيف الوزير الاول.
إحصاء 3.800 عقار صناعي فارغ و3.000 عقار ممنوح وغير مستغل
ولتجسيد هذا الهدف  سيتم تجنيد مساحات واسعة من العقار الصناعي لفائدة هذه  المؤسسات  يؤكد السيد تبون الذي كشف عن إحصاء  3.800 قطعة أرض صناعية فارغة  موزعة عبر 28 ولاية و3.000 عقار ممنوح لكن لم يستغل بعد.
وفي هذا الإطار  أكد الوزير الأول أن الأولوية ستمنح للإنتاج في مجال  المدخلات حيث ستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تمويلات تصل إلى 90%  من قيمة المشروع مع منح "الأولوية المطلقة" لها في الحصول على عقار صناعي.
"هناك الكثير من الصناعات اليوم ستتوقف إذا توقف الاستيراد لأنها مرتبطة  بمدخلات تنتج في الخارج"  حسب تصريحات السيد تبون.
وفي نفس الإطار  سيتم تشجيع الصناعات التحويلية لاسيما في المجال الفلاحي  الذي يسجل فوائض إنتاجية هامة  يضيف الوزير الأول الذي شدد على ضرورة تشجيع كل  الأفكار الإبداعية.
وستترافق هذه المقاربة الجديدة في مجال تمويل الاستثمار مع خطوات ستتخذها  الحكومة لإعادة التوزان الجبائي من جهة ولاسترجاع أموال السوق الموازية من جهة  اخرى.
"سنستخدم كل الوسائل  بالتي هي احسن  لضخ أموال السوق الموازية في الاقتصاد  الحقيقي"  حسب تصريحات السيد تبون الذي اعتبر بأنه بالرغم من عدم وجود أرقام  دقيقة بهذا الخصوص إلا أن "كل ما سنقوم باسترجاعه سيكون مهما بالنسبة لنا".
ولدى حديثه عن الآفاق الاقتصادية للبلاد  اعتبر أن "الجزائر بلغت منتصف  الطريق في مسار تنويع اقتصادها وأن مواصلة ما تبقى من الطريق مرهون بالالتفاف  نحو رؤية اقتصادية موحدة توازن بين مصالح المواطن والدولة والمؤسسة" وهي  الرؤية التي ستشكل محور مناقشات الثلاثية المقبلة التي ستعقد في 23 سبتمبر في  غرداية.

تعليقات (1 منشور)

البرج منذ 37 دقيقة
يا سلام لو كنتم فعلا لا تريدون رهن سيادتكم لطورتم الإقتصاد،يا تبون راك تقول هذا الكلام وكأنك جديد في الحكومة وانت عمرت سنين في الحكم ولا يوم جبت شيء يفيد البلاد غير المكعبات الإسمنتية اللي عمرت ببها البلاد،كان عليك القول انا حكمكم فشل وسياستكم هيا من سيحتم عليكم الإستدانة عاجلا أم آجلا يا فاشلين لو وفرتم البديل الإقتصادي من قبل لما أوصلتمونا لهذا الوضع منعتم حتى الإستيراد في كل شيء
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات