اجتماع الثلاثية 23 سبتمبر المقبل بغرداية

الحكومة تستعدّ لوقف دعم الاستثمار العمومي لصالح الخواص

تبون: الحديث عن العودة للاستدانة غير مقبول

اختارت الحكومة، عاصمة بني ميزاب، لانعقاد الثلاثية المقبلة، التي حدّدت لها تاريخ 23 سبتمبر المقبل، لتكون قبل أيام من مصادقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة الدولة لسنة 2018، وفرصة لتقييم دور الباترونا والمركزية النقابية في العقد الاجتماعي والاقتصادي، بعد سلسلة الانتقادات التي طالت الطرفين باستغلال الامتيازات الممنوحة لرجال الأعمال لصالحهم مقابل صفر حصيلة للصالح العام.

أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن الجزائر بلغت منتصف الطريق في مسار تنويع اقتصادها، لافتا إلى أن مواصلة ما تبقّى من الطريق مرهون بالالتفاف نحو رؤية اقتصادية موحدة توازن بين مصالح المواطن والدولة والمؤسسة وهي الرؤية التي ستشكل محور مناقشات الثلاثية المقبلة التي ستعقد في 23 سبتمبر في غرداية.

وشدد تبون، عقب لقائه بشركاء العقد الاقتصادي والاجتماعي، أمس، على أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية التي تعيشها جراء تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أنّ المديونية الخارجية أمر ممنوع وغير مقبول حتى التفكير فيه لأنه يرهن السيادة مهما كانت الظروف وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية. وأكد أنه في ظل اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية فإن الدولة ستعمل على استعمال الإمكانيات المتوفرة.

ولفت تبون إلى أنّه بالرغم من الوضعية الصعبة ، إلا أن الدولة لها من الإمكانيات المادية ما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية، لاسيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات، مؤكدا أن طموح الجزائر يتعدى ذلك إذ تسعى لبلوغ مصاف الدول الناشئة في أقرب الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج.

وأكد عبد المجيد تبون، أن الدولة تعتزم تقييم الجهود المبذولة في مجال الاستثمار العمومي، لاسيما وأنها كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا، مضيفا أن الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة.

وشدد الوزير الأول على ضرورة الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة باعتبار أن هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة، مشيرا إلى أنه سيتمّ توجيه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تلبية حاجيات السوق المحلية بالنظر لكونها أحد اهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.

إحصاء 3.800 عقار صناعي فارغ و3.000 عقار ممنوح وغير مستغل

كشف الوزير الأول، عن إحصاء 3.800 قطعة أرض صناعية فارغة موزعة عبر 28 ولاية و3.000 عقار ممنوح غير مستغل بعد، مشيرا إلى أنه سيتم تجنيدها لفائدة المؤسسات الصغرة والمتوسطة، حيث أن الأولوية ستمنح للإنتاج في مجال المدخلات وستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تمويلات تصل إلى 90% من قيمة المشروع مع منح الأولوية المطلقة لها في الحصول على عقار صناعي.

وأعلن تبون، أن هناك الكثير من الصناعات اليوم ستتوقف إذا توقف الاستيراد لأنها مرتبطة بمدخلات تنتج في الخارج، وفي نفس الإطار سيتم تشجيع الصناعات التحويلية لاسيما في المجال الفلاحي الذي يسجل فوائض إنتاجية هامة. وستترافق هذه المقاربة الجديدة في مجال تمويل الاستثمار مع خطوات ستتخذها الحكومة لإعادة التوزان الجبائي من جهة ولاسترجاع أموال السوق الموازية من جهة أخرى.