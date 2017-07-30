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مساهل في جولة بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على رأس الملفات

الجزائر تدخل مسار تسوية الأزمة الخليجية - القطرية

  30 جويلية 2017 - 20:27   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر تدخل مسار تسوية الأزمة الخليجية - القطرية

دخلت الجزائر مسار تسوية الأزمة الخليجية القطرية بقيام وزير الخارجية عبد القادر مساهل بجولة تشمل الدول المعنية بالصراع -بداية من السعودية، مصر والبحرين-من جهة وقطر من جهة أخرى، في حين استثنت الامارات التي زارها الدبلوماسي الجزائري قبل أيام قليلة فقط.

 

أمر الرئيس بوتفليقة وزير شؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بإجراء جولة تشمل دول الشرق الأوسط بداية من يوم أمس، لمناقشة ملفات هامة كالأزمة في الخليج وتداعياتها على فلسطين والعدوان الإسرائيلي الأخير على المسجد الأقصى، وقد اكتفى بيان لوزارة الشؤون الخارجية بالقول إنه بتعليمة من رئيس الجمهورية يجري مساهل بداية من أمس جولة إلى الشرق الأوسط تقوده إلى المملكة العربية السعودية، مصر، سلطنة عمان، البحرين، قطر، الكويت، الأردن والعراق، وهو حامل لرسالة من رئيس الجمهورية لملوك ورؤساء هذه الدول، وأضاف المصدر أن المحادثات التي سيجريها الوزير مع نظرائه تنصب أساسا حول دراسة العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيزها وكذا المسائل الاقليمية والدولية خصوصا الوضع في العالم العربي والأزمات التي تعاني منها ليبيا، سوريا، اليمن ومنطقة الخليج، وتابع أنه فضلا عن مكافحة الارهاب والتطرف العنيف وكذا التجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف يرد الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في أجندة المحادثات.

تواصل الدبلوماسية الجزائرية مساعيها لحلحلة بعض الأزمات التي تهدد أمن واستقرار العالم العربي على غرار الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين وكذا مصر التي قاطعت قطر، وفرضت عليها حصارا منذ شهر رمضان بتهم دعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار فيها، وتأثيرها على القضية الفلسطينية، علما أن الجزائر طالبت مؤخرا بإعادة هذه الأخيرة إلى سلم الأولويات.

وقد كثفت الدوحة اتصالاتها بالجزائر منذ اندلاع الأزمة الخليجية-القطرية، حيث اجتمع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السابق، حسان رابحي، بسفير هذه الدولة لدى الجزائر إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، بعد محادثات أجراها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هاتفيا مع نظيره الجزائري، عبد القادر مساهل.

وبإمكان الجزائر التي تعتبر مدرسة في الدبلوماسية الدولية وحل النزاعات أن تلعب دورا بارزا في تقريب وجهات النظر بين الاخوة الفرقاء في الخليج، وحلحلة الصراع المحتدم بين مشيخة السعودية والبحرين والامارات مع قطر، مثلما عرفت به على مدار عقود من الزمن بإنهائها لعدد من الأزمات، الصراعات والحروب الأهلية ووضع حد لسفك الدماء، على غرار هندسة اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان وأزمة الرهائن بين الولايات المتحدة وإيران.

زين الدين ز

 

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