جمع أزيد من 3900 كيس من الدم في صفوف الشرطة خلال شهر جويلية

تم في إطار حملة التبرع بالدم في صفوف الشرطة بالمستشفى المركزي للأمن الوطني (لي غليسين) جمع حوالي 3.905 كيس خلال شهر يوليو، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني

و جاء في البيان أن هذه الحملة "سمحت بجمع حوالي 3.905 كيس دم خلال شهر يوليو 2017 قصد تشجيع العمل الإنساني و الجواري و مساعدة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لهذه المادة الحيوية".و أوضح البيان أن هذه الحملة التي أطلقت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم و بحضور الوكالة الوطنية للدم و الفدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم شهدت "توافد كبير لعناصر الشرطة الوطنية بحيث تم تسجيل مشاركة أزيد من 5.948 موظف شرطة من الأمن الولائي ال48 ".و أضاف البيان أن "هذه المبادرة الإنسانية تسعى لأن تكون تقليد يهدف إلى ترسيخ العمل الإنساني و التضامني في صفوف عناصر الأمن الوطني و دعم العمل الجواري بين الشرطة و مختلف فئات المجتمع قصد إنقاذ الأرواح لاسيما ضحايا حوادث المرور"