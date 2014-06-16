تحييد 6 ارهابيين في تيبازة

حيدت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الاثنين بتيبازة، ستة إرهابيين خطيرين، وتمكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف ورشاش من نوع (RPK) وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

في عملية نوعية لا تزال مستمرة منذ 23 جويلية الجاري بمنطقة صفصافة في دائرة قوراية التابعة لولاية تيبازة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، ارتفعت حصيلة تمشيط قوات الجيش الوطني الشعبي، إلى ثمانية إرهابيين تم تحييدهم، واسترجاع تسعة مسدسات رشاشة من نوع "كلاشنكوف" ورشاش من نوع "RPK" وكمية من الذخيرة وتدمير مخابئ للإرهابيين تحتوي على متفجرات وألغام وأغراض أخرى.