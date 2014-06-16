مساهل يناقش مع الجبير في جدة قضايا هامة

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الأحد بجدة مع نظيره السعودي عادل الجبير حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأكد البيان أن الوزيرين أشادا خلال هذا اللقاء ب"جودة العلاقات التي تربط بين الجزائر و السعودية و التشاور المنتظم و التنسيق الدائم بين البلدين طبقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

و قام الوزيران "باستعراض واقع العلاقات بين البلدين و سبل و وسائل تعزيزها وتوسيعها إلى كل المجالات تحسبا للمواعيد المقبلة المسجلة في اجندة التعاون الثنائي خاصة الدورة القادمة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية".

وسمح اللقاء كذلك بالتطرق إلى المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

و بهذه المناسبة تطرق الطرفان إلى الأزمات و النزاعات التي يعرفها العالم العربي لا سيما "في منطقة الخليج و ليبيا واليمن و سوريا و كذا القضية الفلسطينية".

و ختم البيان بأن مساهل الجبير "تبادلا بعمق وجهات النظر حول سبل و وسائل دفع العمل العربي المشترك و استخدامه في استتباب الأمن و الاستقرار في العالم العربي بتوجيهه نحو الانشغالات الاساسية للدول العربية خاصة تعدد بؤر التوتر و مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف".











