ضبط 8 قناطير من الكيف المعالج بولاية بشار

ضبطت مفرزة من القطاع العسكري لبشار, صباح يوم الاثنين ببني ونيف, كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب 8 قناطير, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, وبفضل اليقظة الدائمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود, ضبطت مفرزة من القطاع العسكري لبشار (الناحية العسكرية الثالثة) صباح اليوم 31 يوليو 2017 ببني ونيف, كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثمانية (08) قناطير".

وأضاف البيان أن "هذه الكمية "الهامة تأتي لتضاف إلى كميات أخرى تم ضبطها اليوم بكل من تلمسان وعين تموشنت (الناحية العسكرية الثانية) بوزن إجمالي يقدر بخمسة عشر (15) قنطارا و 71 كيلوغراما من الكيف المعالج المحجوز خلال هذا اليوم".