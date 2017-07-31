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الجيش يحوّل جبال الأطلس البليدي إلى مقابر لهم

تحييد 8 إرهابيين في قوراية بتيبازة

  31 جويلية 2017 - 20:53   قرئ 9 مرة   0 تعليق   الحدث
تحييد 8 إرهابيين في قوراية بتيبازة

عملية التمشيط متواصلة بالمنطقة بحثا عن الفارين

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من تحييد ثمانية إرهابيين بولاية تيبازة في عملية نوعية أُطيح خلالها بعناصر خطيرة، ـ حسبما أفادت به مصادر أمنية ـ وتستمر مفرزة للجيش في تمشيط منطقة صفصافة في قوراية بذات الولاية، التي فُككت فيها قبل أيام قليلة فقط خلية تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم  داعش ، كانت تخطط لتنفيذ عمليات استعراضية واستهداف أماكن حساسة.

 

عملية تحييد هؤلاء الإرهابيين تمت على ثلاثة مراحل، الأولى تمثلت في تهديم عدد من الكازمات التي كانوا يختبئون فيها بذات المنطقة في إقليم الناحية العسكرية الأولى، حيث عُثر بداخلها على كميات من المواد الغذائية ومواد متفجرة وقنابل يدوية وأغراض أخرى مختلفة، ليتم في مرحلة ثانية القضاء على إرهابيين ليلة الـ 24 جويلية المنقضي، إثر كمين تم نصبه جنوب شرق بلدية أغبال، لتتمكن مفرزة للجيش في مرحلة ثالثة من العملية النوعية التي ما زالت مستمرة، صباح أمس، من تحييد ستة إرهابيين آخرين خطيرين، واسترجعت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ورشاش من نوع  RPK  وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة، لترتفع بذلك حصيلة هذه العملية التي باشرتها قوات الجيش في 23 جويلية المنقضي، بالمنطقة ـ حسب نشرية لوزارة الدفاع الوطني ـ إلى تحييد ثمانية إرهابيين واسترجاع تسعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ورشاش من نوع  RPK  وكمية من الذخيرة وتدمير مخابئ للإرهابيين تحتوي على متفجرات وألغام وأغراض أخرى. وسعت الناحية العسكرية الأولى عمليات التمشيط والتعقب التي أطلقتها بولايات بومرداس، تيزي وزو والبويرة، لاصطياد بقايا الإرهابيين الناشطين تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، إلى جبال الأطلس البليدي، التي عرفت منذ اعتداء عين الدفلى السافر في 2015 هدوءا حذرا. عرفت جبال الأطلس البليدي التي تمتد من الأربعاء، البليدة، تيبازة والمدية خلال السنوات الماضية نشاطا إرهابيا محدودا جدا، حيث لم تسجل أي عملية باستثناء الحملة التي أطلقتها قوات الجيش بولاية عين الدفلى، بعد اغتيال 11 جنديا في ثاني أيام عيد الفطر قبل نحو سنتين، وأسفرت عن مقتل عدد من منفذي العملية، تضاف إليها عمليات متفرقة بين الفترة والأخرى وقع فيها بعض العناصر الإرهابية، مع تدمير عشرات المخابئ للإرهابيين وكشف ورشات لصناعة الأسلحة.

زين الدين زديغة

 

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