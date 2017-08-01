فتح خط جوي جديد بين حاسي مسعود وتونس العاصمة

تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية فتح خط جوي جديد يربط بين مدينتي حاسي مسعود بولاية ورقلة وتونس العاصمة حسبما استفيد هذا الثلاثاء من المدير العام لذات المؤسسة الوطنية.

ويأتي فتح هذا الخط الجوي المرتقب في إطار برنامج تطوير الجوية الجزائرية والرامي إلى تحسين نوعية الخدمات كما أنه يستجيب لتطلعات الزبائن كما أوضح في تصريح لوأج بخوش علاش خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية ورقلة.

وفي هذا الخصوص توجد دراسة حول الجوانب الاقتصادية والتجارية قيد التنفيذ من قبل مصالح ذات المؤسسة لتحليل وتقييم مدى مردودية هذا الخط الجوي مثلما شرح ذات المسؤول.

ومن جهة أخرى ذكر علاش أن الرحلة التجارية التي كان مقرر تدشينها بين ورقلة وتونس العاصمة في شهر فبراير المنقضي قد ألغيت لدواعي تجارية.

وخلال هذه الزيارة اطلع المسؤول الأول لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على نشاط عدة منشآت تابعة للشركة عبر دائرتي ورقلة وحاسي مسعود واستمع أثناءها باهتمام إلى انشغالات اجتماعية مهنية التي عبر عنها عمال المؤسسة.

وفي هذا الشأن أبرز بخوش علاش ضرورة تحسين شروط العمل سيما ما تعلق منه بإعادة مراجعة نظام العمل.