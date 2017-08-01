ترحيل دفعة من اللاجئين الأفارقة إلى بلدهم الأصل اليوم

رحلت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، رعايا نيجيريين مقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر إلى بلدهم الأصل، كالأفارقة المقيمين تحت الجسر الرابط بين بلدية براقي وجسر قسنطينة، بعد تنسيق جزائري نيجيري، في إطار محاربة هذه الظاهرة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، إن هذه العمليات هي جزء من التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز التعاون مع دول إفريقية كالنيجر ومالي، للحد من الهجرة غير الشرعية .

وأضاف المتحدث، أنه تم إشراك العديد من القطاعات بما فيه الهلال الأحمد الجزائري، لإعادة المواطنين الأفارقة لبلدهم في ظروف هادئة مرفوقين برعاية طبية ونفسية.