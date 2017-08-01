تنفيذا لاتفاقيات مع دول الجوار وأخرى مع أوروبا

الجزائر تشرع في ترحيل المهاجرين الأفارقة

o مستشار وزير الداخلية لـ المحور اليومي : عملية الترحيل تتكفل بها اللجنة الوزارية المشتركة ويرأسها تبون

o عشرات الحافلات تنقلهم إلى مراكز عبور قصد إعادتهم إلى بلدانهم

شرعت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم كلا من الداخلية والخارجية ويترأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون، في ترحيل المهاجرين المنتشرين عبر ربوع الوطن، في سياق خطّة عمل اتفقت عليها الجزائر مع دول الجوار، والتي تعرف عمليات نزوح إليها، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية نور الدين بدوي إلى تونس، لمشاركته في ملتقى حول الهجرة.

كشف مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ياسين بلخير طوير، في تصريح لـ المحور اليومي ، أن عملية الترحيل قد شُرع فيها قبل أيام، لافتا إلى أنها عملية ترحيل كبيرة جرت ليلة أول أمس، بشرق العاصمة، في إطار عمل لجنة وزارية مشتركة تترأسها الوزارة الأولى، وتضم كلا من وزارتي الداخلية والخارجية، لافتا إلى أنّ العملية تم خلالها نقل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز عبور ببلدية الرغاية، وأكد مستشار الوزير بدوي، أن المركز يتوفر على كافة الاحتياجات والضروريات وكذا الرعاية الصحية اللازمة. استمرت عملية الترحيل أمس، حيث قامت السلطات بترحيل رعايا نيجيريين مقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر إلى بلدهم، على غرار الأفارقة المقيمين تحت الجسر الرابط بين بلدية براقي وجسر قسنطينة، بعد تنسيق الجزائر مع نظيرتها النيجر في إطار محاربة هذه الظاهرة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، إن هذه العمليات هي جزء من التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز التعاون مع دول إفريقية كالنيجر ومالي، للحد من الهجرة غير الشرعية، وأضاف المتحدث، أنه تم إشراك العديد من القطاعات بما فيه الهلال الأحمد الجزائري، بإعادة المواطنين الأفارقة إلى بلدانهم في ظروف هادئة مرفوقين برعاية طبية ونفسية، ولا شكّ أن عملية الترحيل المفاجئة التي قررتها السلطات الجزائرية، جاءت كتنفيذ لاتفاقات خاصة مع دول الجوار التي تشهد تدفّقا كبيرا من اللاجئين الذين يختبئ في أوساطهم مهاجرون غير شرعيين وجواسيس، خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد بالعاصمة التونسية، والذي تحادث على هامشه عدة فاعلين في العملية، لا سيما من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وممثلين لدول تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في دول إفريقية تسببت في ظاهرة اللجوء التي استغلتها أطراف لتحولها إلى هجرة غير شرعية وزرع الجواسيس. تتكتّم المصالح المختصّة بترحيل اللاجئين الأفارقة على العملية التي شُرع فيها منذ أيام، حيث اختفت وفودهم التي كانت منتشرة عبر الطرقات السريعة، في الوقت الذي جنّدت فيه مصالح الدرك الوطني عشرات الحافلات والعربات الخاصة بنقل اللاجئين لتجميعهم، حيث لا يُعرف الوجهة التي أُخذوا إليها، إذا تمت إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم أو تم تجميعهم في مركز العبور بولاية تمنراست أقصى الجنوب الجزائري، وشوهدت في وقت متأخر من مساء الإثنين، عشرات العربات التابعة لمصالح الدرك الوطني، وهي تهمّ بنقل اللاجئين الذين كانوا منتشرين في الطريق السريعة الرابطة بين الدار البيضاء وبن عكنون. في السياق ذاته، أورد مصدر أمني لـ المحور اليومي ، أنّ عملية الترحيل ينبغي عليها أن تكتسي طابع الكتمان حتى تسهل العملية، لأنّ المهاجرين غير الشرعيين لو أُعلموا مسبقا بالعملية لصعّبوها على السلطات بسبب فرارهم. من جانبها، قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في اتصال مع المحور اليومي ، إن المستشفيات عرفت توافد عدد كبير من حالات الإصابة بالضربات الشمسية سواء من جزائريين أم أفارقة، مضيفة أنه تم تسجيل حتى حالات إغماءات بين الحوامل وكبار السن وغيرهم موجودة في المستشفيات وعددهم نحو 160 حالة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي تعرفها مختلف مناطق الوطن، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالأفارقة فحسب، وإنما بالجزائريين الذين بدون مأوى والسوريون الذين ينتشرون بأعداد كبيرة، ذلك أن السلطات تمكنت من تجميعهم في مراكز عبور. أوضحت بن حبيلس، أن الهلال الأحمر يجند 20 ألف متطوع عبر الوطن للتكفل باللاجئين، بحيث تقدم لهم الرعاية الصحية في مراكز الإيواء في كل من تمنراست وحتى في أماكن تجمعاتهم الموجردين فيها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييدهم ومنعهم من الخروج أو التنقل وإنما تتم متابعتهم صحيا والتكفل بهم صحيا وتقدم لهم المساعدات في كل مكان يوجدون فيه، مضيفة أن 37 بالمائة من الخدمات الصحية موجهة إلى الأطفال من اللاجئين من عمليات تلقيح وغيرها.

أكدت بن حبيلس، أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن مساعدة الرعايا الأفارقة الذين لجؤوا إليها نتيجة الأوضاع المأساوية والظروف الاجتماعية الصعبة التي تواجهها بلدانهم، ذلك أن الجزائر متمسكة بقيمها الإنسانية والتضامنية النابعة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وأصالتها العريقة القائمة على مبادئ التضامن ، على حد قولها.