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وفاة شاب واتلاف آلاف الهكتارات من الغابات بسبب الحرائق عبر الوطن

  02 أوت 2017 - 10:41   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة شاب واتلاف آلاف الهكتارات من الغابات بسبب الحرائق عبر الوطن

ألحقت الحرائق التي مست الوطن عديد الاضرار بالثروة الغابية حيث لا تزال هذه الأخيرة تتسبب في اتلاف آلاف الهكتارات من الغابات على مستوى بعض ولايات الوطن كولاية البليدة الطارف ، بجاية ، عنابة جيجل و غيرها ،في حين تم تسجيل حالة وفاة بولاية بومرداس جراء هذه الحرائق.
وفي هذا الصدد قال المدير الولائي للحماية المدنية ببومرداس أحمد محمودي للاذاعة " لقد تم تسجيل حالة وفاة على مستوى بلدية لقاطة حيث تسبب حريق الأدغال و الأحراش في وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة حاصرت النيران سيارته.
 وأضاف المدير الولائي للحماية المدنية ببومرداس أنه  تم تسجيل 10 حرائق في مختلف مناطق الولاية ناتجة عن هبوب رياح جنوبية قوية وكذا جراء درجات الحرارة المرتفعة التي فاقت 40 درجة مائوية.
جيجل :17 حريق أتى على 41 هكتار
من جهتها أوضحت الملازم الأول المكلفة بالإعلام بالحماية المدنية بولاية جيجل بومالة للاذاعة أن مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل سجلت خلال 48 ساعة الماضية 17 حريقا أتى على 41 هكتار من مختلف مكونات الغابة من فلين و بلوط و أحراش و أعشاب.
وأضافت بومالة أنه تم التحكم في الحرائق بصفة جيدة من طرف أعوان الحماية المدنية رغم الصعوبات التي يواجهونها في الميدان من تضاريس وغياب المسالك و بعد نقاط المياه، و قد سخرت الحماية المدنية كل الإمكانيات المادية و البشرية لإخماد الحرائق.
وتدعو الملازم الأول المكلفة بالإعلام بالحماية المدنية بولاية جيجل الأشخاص المسنين وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يقللوا من تحركاتهم لأن موجة الحر لازالت مستمرة تجنبا لضربات الشمس والاختناق.
تسجيل 44حريقا خلال الـ 24 ساعة الماضية بولاية بجاية
وعلى مستوى ولاية بجاية أكد المدير الولائي للحماية المدنية بالولاية المقدم حكيم عميشي أنه تم تسجيل 44 حريقا خلال الـ 24 ساعة الماضية وجل الحرائق أخمدت ما عدا 3 مازالت العملية فيها متواصلة ، مشيرا إلى أن الخطر غير موجود على المناطق السكنية فالحماية المدنية قائمة بواجبها لتجنب الأشخاص من الحرائق وما ينجم عنها نتيجة صعوبة المسالك والتحكم فيها يبلغ 90% والخطر أبعد على السكان .
وأضاف المدير الولائي للحماية المدنية بولاية بجاية أنه تم الاستنجاد بالعتاد من الولايات المجاورة من سطيف والبويرة و برج بوعريريج و كذا تعاون سكان ولاية بجاية مع الحماية المدنية.

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