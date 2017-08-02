لص المساجد في قبضة امن القليعة بتيبازة

أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة في تيبازة بمجرم متابع في عديد القضايا بالمنطقة الشرقية للولاية، حيث كان قد ارتكب عدة سرقات على مستوى التجمعات السكانية والمساجد.

وحسب خلية الاتصال بأمن ولاية تيبازة فان الموقوف يدعى " د إ" ويبلغ من العمر 25 سنة، ينحدر من بلدية فوكة تورط في قضايا السرقة بالكسر من داخل مسجد، وتعود حيثيات توقيفه إلى بداية الأسبوع الجاري أين تقدم إمام مسجد عمر بن عبد العزيز أمام أمن دائرة القليعة من أجل تقييد شكوى تفيد بمحاولة السرقة من داخل المسجد من طرف مجهول بعد معاينته لأقفال الباب الرئيسية محطمة، وعلى اثر هذه الشكوى تم تكثيف الأبحاث والتحريات وكذا الدوريات ووضع خطة محكمة أين أثمرت العملية من توقيف المشتبه فيه متلبسا بمحاولة سرقة صندوق الزكاة بمسجد صلاح الدين الأيوبي باليوم الموالي، استمرارا للتحقيق تبين أن المشتبه فيه متورط في قضايا مماثلة على مستوى إقليم اختصاص أمن دائرة فوكة.

وبعد الانتهاء من التحقيق مع المعني تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بـ 06 ملفات قضائية، أين أحال المشتبه فيه إلى المثول الفوري الذي أمر بإيداعه المؤسسة العقابية الشعيبة.

كمال.ل



