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كتابة الدولة الأمريكية تشيد بالمرحوم رضا مالك

  02 أوت 2017 - 11:35   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الحدث
كتابة الدولة الأمريكية تشيد بالمرحوم رضا مالك

 أشادت كتابة الدولة الأمريكية الثلاثاء بواشنطن بخصال المرحوم رضا مالك مثمنة دوره الفعال في تسوية أزمة الرهائن الأمريكيين بإيران.
وصرح الناطق الرسمي لكتابة الدولة، هيثر نوورت، قبل الندوة الصحفية التي  نشطها مع كاتب الدولة ريكس تيلرسون قائلا "بلغنا بعميق الحزن و الأسى وفاة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، رضا مالك حيث كان شريكا للولايات المتحدة  الأمريكية لمدة طويلة". 
وأضاف يقول "لا يخفى عليكم الدور الفعال الذي لعبه المرحوم في المحادثات التي أفضت إلى إطلاق سراح 52 رهينة في السفارة الأمريكية بإيران سنة 1981".
وذكر نوورت لقاء المرحوم رضا مالك و السفيرة الأمريكية بالجزائر خلال مأدبة غذاء في مايو المنصرم  حيث تطرق رئيس الحكومة الأسبق مطولا إلى العلاقات الجزائرية-الأمريكية وآفاق تطويرها.
وأشار السيد نوورت إلى أن "المرحوم تطرق مطولا إلى قوة العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية و ثقته في الشراكة القائمة بيننا و تعزيزها في  السنوات القادمة".
وأكد الناطق الرسمي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتقاسم مع الجزائر هذه  الثقة و نأمل في رؤية التعاون الثنائي يتطور أكثر فأكثر.
واسترسل قائلا "نوجه تعازينا لعائلة المرحوم و أقاربه وللشعب الجزائري".

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