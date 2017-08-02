انخفاض نسبي لأسعار الذهب والفضة بالجزائر الأربعاء

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إنخفاضا محسوسا في الأسواق الوطنية ، مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد تراجع الدولار.

حسب موقعي "أسعار الذهب والفضة بالجزائر"، بلغ سعر غرام الذهب في الجزائر "عيار 24" 4.413 دينار جزائري مقابل 40.81 دولار أمريكي، أما سعر الغرام من عيار 22 فبلغ 4.045 دينار مقابل 37.41 دولار، بينما قدّر سعر غرام عيار 18 بـ3.310 دينار مقابل (30.61 دولارا)، وسُجّل سعر عيار 14 بـ2.574 دينار مقابل (23.81 دولارا)، فيما سجل سعر عيار 12 بـ2.207 دينار مقابل (20.41 دولارا)، في المقابل، وصل سعر أوقية الذهب إلى 137.245 دينار.

من جهتها، شهدت أسعار الفضة انخفاضا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الأوقية نحو 1800 دينار.