مساهل يناقش الأزمة الليبية مع الرئيس السيسي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بالقاهرة، وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان صحفي لها.

وأوضح البيان أنه "بعد استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة في المنطقة، تم التأكيد على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وتاريخية متميزة والحرص المشترك على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، تحسبا لالتئام اللجنة المشتركة الكبرى".

كما تم أيضا خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، "التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الليبية من أجل الوصول إلى الحل السياسي التوافقي الشامل المنشود ومكافحة الإرهاب لمواجهة المخاطر والتحديات المفروضة على العالم العربي، مع رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول"، يضيف المصدر ذاته.

وفي الأخير، حمل الرئيس السيسي مساهل نقل تحياته وتقديره البالغ للرئيس بوتفليقة، حسب ما أورده المصدر ذاته.