اعتماد نظام "ملتيميديا" لاجتياز رخص السياقة قريبا

كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، اليوم الأربعاء، عن التوجه نحو اعتماد نظام للوسائط المتعددة " ملتيميديا" لاجتياز رخص السياقة قصد تفادي تدخل العنصر البشري في العملية، وذلك فور تفعيل عمل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية.

تحدث نايت الحسين عن إنشاء صندوق للسلامة المرورية في إطار الاستثمار في هذا الملف، باعتبار أن بعض المشاريع في إشارة منه للنظام المتعدد الوسائط لاجتياز رخصة السياقة، تتطلب أموال معتبرة لا تستطيع الدولة تمويلها، مشيرا في عرض حول حصيلة حوادث المرور بعين النعجة في العاصمة، إلى أن تمويل هذا الصندوق يكون من عائدات الغرامات الجزافية واشتراكات وكلاء السيارات، وأوضح رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أن هناك ملفات مستعجلة ستتكفل بها المندوبية مباشرة بعد تنصيبها، على رأسها مراجعة منظومة تكوين السائقين، خاصة وأن الفئة الأكثر تسببا في حوادث المرور هم أولئك الذين تتراوح رخصة سياقتهم ما بين 2 و5 سنوات، الأمر الذي يعني ضعف التكوين، لذا أعلن نايت الحسين عن تطبيق نظام " ملتيميديا" في اجتياز رخصة السياقة كما هو معمول به في الدولة الأوروبية.