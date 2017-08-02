شريط الاخبار
6 ملايين غرامة على مكرري الحج وبنك الجزائر يتكفل بتحويلها كرامة للتأمينات تحقق أرباحا بـ 5.102 مليون دينار سنة 2016 رجال الحماية المدنية والجيش يكابدون حرّ الحرائق سيارات مرسيدس كلاس جي للخواص بداية من العام المقبل قدرات إنتاج المؤسسات لم تتجاوز 75% في الثلاثي الأول من 2017 الديمقراطية التشاركية منفذ السلطات لمعالجة شبح العزوف الانتخابي الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تزيد معاناة الجزائريين في عز الصيف ألمانيا ترحّل623 مغاربي خلال السداسي الأول من السنة الجارية حجار وسفير فرنسا بالجزائر يتطرقان إلى واقع التعاون الثنائي الأسلاك الأمنية مجنّدة لإجلاء السكان وإطفاء الحرائق هناك نقلة نوعية لإدارة السجون في مجال التعليم تنسيقية المساعدين التربويين ترفض آليات التوظيف الجزائر متمسكة بالحل السلمي في ليبيا وترفض التدخل الأجنبي قدماء أمدياس يعتزمون إحياء أفكار الهاشمي شريف النزيف الداخلي يهدد استمرار الحركة الشعبية إتلاف 800 هكتار من الغابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة الجزائر تشرع في ترحيل المهاجرين الأفارقة الدرك يحقق في أسباب حرائق الغابات الأخيرة دوائر أجنبية رسمية تحرض المعتمرين على إثارة ربيع عربي بالجزائر تسجيل 42 ألف تدخل و03 غرقى بالمناطق الصخرية وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم الحكومة تخيّر مصانع تركيب السيارات بين خفض الأسعار أو المنع من النشاط ارتفاع عدد السياح الجزائريين في تونس بـ 50,4 بالمائة خلال السداسي الأول برلمانيون وجمعيات يطالبون بفتح تحقيق حول نهب العقار بسكيكدة إخماد 2629 حريق على المستوى الوطني رئة البليديين تحترق تعيين فاروق بوكليخة مديرا عاما لديوان الخدمات الجامعية حجار يكشف عن توفير 49 ألف سرير جديد هذه السنة محتجون يطالبون بحقيقة وفاة سجين داخل مؤسسة عقابية حاملو الماجستير والدكتوراه يحتجون اليوم أمام مقر الوزارة تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء والمتعاملون يتهّمون المضاربين الإهمال واللامبالاة وراء وفاة الأم وجنينها في الجلفة 12 الرقم الأخضر الجديد لاتصالات الجزائر لمعالجة الانقطاعات جزائريون يتفاعلون مع العملية الأخيرة للجيش بتيبازة الجزائر لم تُقيّد عملية تنقل الأشخاص حتى في أصعب الظروف بدة يطمئن الجزائريين بانخفاض أسعار السيارات تاج يطالب بلجنة تحقيق في وفاة حامل وجنينها بالجلفة وزارة التجارة تنفي ارتفاع أسعار العجائن الأرسيدي يقلل من شأن الاستقالات ويتهم منشقيه بـ التآمر تحييد 8 إرهابيين في قوراية بتيبازة
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. سيارات مرسيدس كلاس جي للخواص بداية من العام المقبل

نسبة تركيبها بلغت 100 بالمائة

سيارات مرسيدس كلاس جي للخواص بداية من العام المقبل

  02 أوت 2017 - 22:59   قرئ 154 مرة   0 تعليق   الحدث
سيارات مرسيدس كلاس جي للخواص بداية من العام المقبل

كشف العميد اسماعيل كريكرو المدير العام الشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة  مرسيدس  بنز بعين بوشقيف بتيارت، عن مشروع لتركيب وتسويق سيارة  كلاس جي  رباعية الدفع موجهة للخواص وللمؤسسات المدنية ابتداء من العام المقبل، بشكل جديد وخاص يختلف عن السيارات الرباعية الدفع التي تركب حاليا والموجهة لوحدات الجيش الشعبي الوطني وبعض المؤسسات العمومية فقط.

 

بلغت طاقة إنتاج المصنع لسيارة  كلاس جي  رباعية الدفع الكمية المبرمجة في إطار السياسة العامة للشركة الجزائرية لتطوير العربات من علامة مرسيداس بنز بعين بوشقيف وهي 2.000 سيارة سنويا خلال عام 2017، في حين كانت لا تتعدى 900 سيارة سنويا في 2015، وبلغت طاقة إنتاج المصنع من سيارات  سبنتر  50 بالمائة من الطاقة المبرمجة وهي 6000 سيارة سنويا ـ حسب مدير الإنتاج بالشركة زين العابدين مصطفاوي ـ  الذي أوضح على هامش مراسيم تسليم أكثر من 400 سيارة منتجة بذات المصنع لعدة هيئات ومؤسسات، أن نسبة تركيب سيارات  كلاس جي  الرباعية الدفع بمصنع الشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيداس بنز بعين بوشقيف بلغت 100 بالمائة، بإدراج 21 محطة إنتاج حيز الخدمة شهر إبريل الماضي.

تسليم 400 سيارة لمختلف المؤسسات العسكرية والمدنية

في سياق متصل، سلمت الشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف بتيارت التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أكثر من 400 سيارة من علامة مرسيدس بنز، وتم توقيع بروتوكول تسليم هذه السيارات من صنفي  كلاس جي  الرباعية الدفع و سبنتر  المتعددة الاستعمالات والمخصصة لنقل الأشخاص والبضائع وسيارات الإسعاف بحضور ممثلي المديريات والهيئات المستفيدة، وأفاد العميد كريكرو أثناء كلمته التي ألقاها بالمناسبة أنه تم تسليم أكثر من 400 سيارة منها 216 للمديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني منها 90 سيارة رباعية الدفع، خاصة بنقل الفرق العسكرية وأخرى موجهة للدرك الوطني و116 سيارة  سبنتر  لنقل الأشخاص والبضائع و10 سيارات خاصة بالتدخل للدرك الوطني، وأضاف أنه تم تسليم 30 سيارة من هذه الحصة للمديرية العامة للأمن الوطني و15 للمديرية العامة للحماية المدنية و96 سيارة لمجمع سوناطراك منها 80 رباعية الدفع والباقي سلم لمؤسسات عمومية متمثلة في المؤسسة الوطنية للقنوات والمؤسسة العمومية للإنارة ومؤسسات خاصة تعمل في مجال توزيع الأدوية والنقل وغيرها.

أفاد المدير العام للشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف، أن نوعية المنتوج ذو المقاييس الدولية أصبحت تفرض نفسها في السوق، حيث تم إنتاج منذ سنة 2015 أكثر من 8.800 سيارة، 90 بالمائة منها تم بيعها وتسليمها، بما فيها ما يقارب 2.000 سيارة سلمت للمديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.

ينتظر بلوغ النسبة نفسها في مجال تركيب سيارة  سبنتر ، بإدراج 10 محطات إنتاج نهاية 2017 حيز الخدمة، حيث تبلغ نسبة التركيب في الوقت الحالي 50 بالمائة وهي تمثل التركيب الخارجي، وفي إطار الإدماج الخاص بقطع الغيار البسيطة سيتم عقد شراكات مع مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستقوم بتموين المصنع بقطع الغيار وإكسسوارات مختلفة.

إنشاء وحدات صيانة العتاد تابعة لوزارة الدفاع الوطني قريبا

أوضح العقيد توهامي رداوي ممثل المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، أثناء كلمته التي ألقاها بمناسبة توقيع بروتوكول استلام المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني لحصة من السيارات المصنعة بالشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيداس بنز لعين بوشقيف بتيارت، أنه  يتم حاليا تكوين العنصر البشري المؤهل من أجل إنشاء وحدات صيانة للعتاد العسكري بمختلف أنواعه، بما فيه وسائل النقل على المستوى المركزي والنواحي العسكرية عبر التراب الوطني. 

وأضاف العقيد توهامي رداوي، أن  هذا المشروع يدخل في إطار الاستراتيجية المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المعتمدة على ضمان الجاهزية الدائمة للوحدات العسكرية وتدعيم تنويع الاقتصاد الوطني والاعتماد على الصناعات المحلية ورفع القدرات العملياتية والقتالية .

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات