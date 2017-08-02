نسبة تركيبها بلغت 100 بالمائة

سيارات مرسيدس كلاس جي للخواص بداية من العام المقبل

كشف العميد اسماعيل كريكرو المدير العام الشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف بتيارت، عن مشروع لتركيب وتسويق سيارة كلاس جي رباعية الدفع موجهة للخواص وللمؤسسات المدنية ابتداء من العام المقبل، بشكل جديد وخاص يختلف عن السيارات الرباعية الدفع التي تركب حاليا والموجهة لوحدات الجيش الشعبي الوطني وبعض المؤسسات العمومية فقط.

بلغت طاقة إنتاج المصنع لسيارة كلاس جي رباعية الدفع الكمية المبرمجة في إطار السياسة العامة للشركة الجزائرية لتطوير العربات من علامة مرسيداس بنز بعين بوشقيف وهي 2.000 سيارة سنويا خلال عام 2017، في حين كانت لا تتعدى 900 سيارة سنويا في 2015، وبلغت طاقة إنتاج المصنع من سيارات سبنتر 50 بالمائة من الطاقة المبرمجة وهي 6000 سيارة سنويا ـ حسب مدير الإنتاج بالشركة زين العابدين مصطفاوي ـ الذي أوضح على هامش مراسيم تسليم أكثر من 400 سيارة منتجة بذات المصنع لعدة هيئات ومؤسسات، أن نسبة تركيب سيارات كلاس جي الرباعية الدفع بمصنع الشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيداس بنز بعين بوشقيف بلغت 100 بالمائة، بإدراج 21 محطة إنتاج حيز الخدمة شهر إبريل الماضي.

تسليم 400 سيارة لمختلف المؤسسات العسكرية والمدنية

في سياق متصل، سلمت الشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف بتيارت التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أكثر من 400 سيارة من علامة مرسيدس بنز، وتم توقيع بروتوكول تسليم هذه السيارات من صنفي كلاس جي الرباعية الدفع و سبنتر المتعددة الاستعمالات والمخصصة لنقل الأشخاص والبضائع وسيارات الإسعاف بحضور ممثلي المديريات والهيئات المستفيدة، وأفاد العميد كريكرو أثناء كلمته التي ألقاها بالمناسبة أنه تم تسليم أكثر من 400 سيارة منها 216 للمديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني منها 90 سيارة رباعية الدفع، خاصة بنقل الفرق العسكرية وأخرى موجهة للدرك الوطني و116 سيارة سبنتر لنقل الأشخاص والبضائع و10 سيارات خاصة بالتدخل للدرك الوطني، وأضاف أنه تم تسليم 30 سيارة من هذه الحصة للمديرية العامة للأمن الوطني و15 للمديرية العامة للحماية المدنية و96 سيارة لمجمع سوناطراك منها 80 رباعية الدفع والباقي سلم لمؤسسات عمومية متمثلة في المؤسسة الوطنية للقنوات والمؤسسة العمومية للإنارة ومؤسسات خاصة تعمل في مجال توزيع الأدوية والنقل وغيرها.

أفاد المدير العام للشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف، أن نوعية المنتوج ذو المقاييس الدولية أصبحت تفرض نفسها في السوق، حيث تم إنتاج منذ سنة 2015 أكثر من 8.800 سيارة، 90 بالمائة منها تم بيعها وتسليمها، بما فيها ما يقارب 2.000 سيارة سلمت للمديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.

ينتظر بلوغ النسبة نفسها في مجال تركيب سيارة سبنتر ، بإدراج 10 محطات إنتاج نهاية 2017 حيز الخدمة، حيث تبلغ نسبة التركيب في الوقت الحالي 50 بالمائة وهي تمثل التركيب الخارجي، وفي إطار الإدماج الخاص بقطع الغيار البسيطة سيتم عقد شراكات مع مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستقوم بتموين المصنع بقطع الغيار وإكسسوارات مختلفة.

إنشاء وحدات صيانة العتاد تابعة لوزارة الدفاع الوطني قريبا

أوضح العقيد توهامي رداوي ممثل المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، أثناء كلمته التي ألقاها بمناسبة توقيع بروتوكول استلام المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني لحصة من السيارات المصنعة بالشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيداس بنز لعين بوشقيف بتيارت، أنه يتم حاليا تكوين العنصر البشري المؤهل من أجل إنشاء وحدات صيانة للعتاد العسكري بمختلف أنواعه، بما فيه وسائل النقل على المستوى المركزي والنواحي العسكرية عبر التراب الوطني.

وأضاف العقيد توهامي رداوي، أن هذا المشروع يدخل في إطار الاستراتيجية المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المعتمدة على ضمان الجاهزية الدائمة للوحدات العسكرية وتدعيم تنويع الاقتصاد الوطني والاعتماد على الصناعات المحلية ورفع القدرات العملياتية والقتالية .