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استُقبل من طرف الرئيس السيسي والتقى نظيره شكري... مساهل:

الجزائر متمسكة بالحل السلمي في ليبيا وترفض التدخل الأجنبي

  02 أوت 2017 - 23:06   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر متمسكة بالحل السلمي في ليبيا وترفض التدخل الأجنبي

جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، تأكيده على أن الجزائر متمسكة بالحل السياسي في ليبيا، وأشار إلى أنها تنسق مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية.

 

قال مساهل خلال استقباله من طرف نظيره المصري سامح شكري، أمس، بالقاهرة  إنه تم الاتفاق على إنشاء آلية ما بين وزارتي الداخلية المصرية والجزائرية للتنسيق الأمني ، وأضاف  نعمل على التنسيق بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالملف الليبي وخاصة مكافحة الإرهاب ، مشيرا إلى أن  حل الأزمة الليبية لابد أن يكون ليبيا ، وتابع  أن ليبيا تمتلك القدرات لحل أزمتها دون تدخلات خارجية ، وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، بأن  مساهل وشكري استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في ليبيا وسوريا واليمن وسبل تنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ، فضلا عن مستجدات العلاقات العربية، لا سيما في ظل التوتر الذي تعرفه العلاقات بين بعض الأشقاء في المشرق العربي، وأضاف المصدر أنه تم  التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجانبين إزاء الأزمة الليبية، من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإيجاد الظروف المواتية للتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل .

في السياق ذاته، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة الوزير مساهل أمس، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس بوتفليقة، وأوضح بيان أنه  بعد استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة في المنطقة، تم التأكيد على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وتاريخية متميزة والحرص المشترك على مواصلة العمل، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تحسبا لالتئام اللجنة المشتركة الكبرى ، كما تم أيضا خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري،  التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الليبية قصد الوصول إلى الحل السياسي التوافقي الشامل المنشود ومكافحة الإرهاب لمواجهة المخاطر والتحديات المفروضة على العالم العربي، مع رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ، يضيف المصدر ذاته.

 

زين الدين.ز

 

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