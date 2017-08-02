عدد الجزائريين الطالبين للجوء فيها بلغ 3784 نهاية 2016

ألمانيا ترحّل623 مغاربي خلال السداسي الأول من السنة الجارية

رحلت مصالح المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين الألماني خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 623 شخص من كل من الجزائر، تونس إلى بلدانهم، ليرتفع العدد إلى ثلاثة أضعاف ما هو مسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي 2016، عندما شهدت ترحيل 166 شخص.

شرعت حكومة ميركل في ترحيل اللاجئين المغاربة إلى بلدانهم الأصلية، حيث أكدت صحف مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية استنادا إلى مصادر رسمية، أنه تم ترحيل 166 مواطن من دول المغرب العربي الثلاث، في النصف الأول من سنة 2016 أي في الفترة نفسها، و398 شخص خلال العام كله، حيث تؤكد هذه الخطة على بحث برلين عن تخفيف الضغط عليها بسبب التدفق المتزايد للاجئين من المغرب العربي المندسين وسط اللاجئين السوريين، خاصة بعد الأحداث التي عرفتها، حيث بلغ عدد الجزائريين طالبي اللجوء نهاية السنة الماضية 3784 حراق بألمانيا حسب وزارة داخليتها، وفتحت الحكومة الألمانية قنوات اتصال دبلوماسية مع كل من الجزائر وتونس والرباط، من أجل اتخاذ ما يلزم بخصوص استعادة مواطنيهم الذين رُفضت طلبات لجوئهم، حيث طالبت الجزائر بالإسراع في إجراءات استقبال مواطنيها الحراقة الذين رفضت طلبات لجوؤهم بعد حادثة برلين التي راح ضحيتها 12 شخصا، حيث دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي مزير الدول المغاربية إلى تسريع ترحيل مواطنيهم بعد تصنيفها كدول آمنة، والقبض على الإرهابي التونسي العامري الذي سبق ورفضت ألمانيا منحه اللجوء السياسي، ورفضت تونس استعادته، بمبرر عدم توفره على أوراق هوية تؤكد أنه تونسي الجنسية، حيث دفع الهجوم الذي نفذه التونسي أنيس العماري، إثر قيامه بدهس عدد من الضحايا بسوق متاخم لسوق الكريماس في العاصمة الألمانية بشاحنة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين، الحكومة الألمانية إلى وضع حد لـ تساهلها مع اللاجئين.