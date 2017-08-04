بدوي يؤكد الاستعداد لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الجمعة من بجاية، أن السلطات العمومية مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة لحماية المساحات الغابية العمومية.

وقال بدوي خلال وقوفه على حجم خسائر حرائق الغابات ببلدية توجة واستماعه إلى انشغالات مواطنيها، أن السلطات العمومية "مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة للمساحات الغابية العمومية"، خاصة --كما قال-- وان "50 بالمائة من المساحات الغابية لولاية بجاية مملوكة من طرف الخواص".

وذكر الوزير أن هذا البرنامج يشمل على وجه الخصوص "فتح وتهيئة المسالك والطرق الغابية وتجنيد كل الامكانيات لحماية الثروة الغابية للبلاد".

وبلغة الأرقام، كشف الوزير عن تسجيل أزيد من 1200 حريق في 13 ولاية، مشيرا إلى وجود دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الحرائق.

وأوضح بهذا الخصوص أن مصالح الأمن والدرك تواصل التحقيقات بهدف معرفة الأسباب الحقيقة لاندلاع هذه الحرائق، مبرزا أنه تم توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم بعدة ولايات متضررة وتم تقديمهم أمام العدالة.

وخلال تواجده ببلدية توجة، أشاد السيد بدوي بالهبة التضامنية للجان القرى ومساهمتهم في إخماد الحرائق إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ووحدات الحماية المدنية و أعوان الغابات.