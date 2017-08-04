اكتشاف مخبأين للإرهاب بهما 34 لغما وكمية هامة من المتفجرات بالمدية

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، بالمدية، مخبأين للإرهابيين يحتويان على أربعة وثلاثون لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة و12 هاتف نقال مُجهز للتفجير، حسبما أكده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القطاع العسكري لبشار، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 03 كيلوغرام من الكيف المعالج، وبكل إيليزي وإن أمناس، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي قرب الحدود ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع، إحداهما كانت محملة بألعاب نارية، فيما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت.من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود والدرك الوطني بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف وخنشلة، محاولات تهريب أزيد من (22434) لتر من الوقود.