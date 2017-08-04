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بدوي في الطارف وبجاية للوقوف على أضرار الحرائق

توقيـــــــف متورطيــــــن فــــــــي افتعـــــال حرائـــــق الغــــــــــــــــــــــابــات عبـــــــر الوطــــــــن

  04 أوت 2017 - 18:52   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الحدث
توقيـــــــف متورطيــــــن فــــــــي افتعـــــال حرائـــــق الغــــــــــــــــــــــابــات عبـــــــر الوطــــــــن

 قال بدوي في هذا الصدد من ولاية بجاية، إن مصالح الأمن والدرك تواصل التحقيقات بهدف معرفة الأسباب الحقيقة لاندلاع هذه الحرائق، وأشار إلى توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم بعدة ولايات متضررة وتقديمهم أمام العدالة، علما أن الوزير كان أكد أول أمس، من ولاية الطارف لدى معاينته للأضرار هناك، توقيف العديد من الأشخاص الذي تسببوا في اندلاع الحرائق التي تعرفها بعض الولايات، أضاف خلال وقوفه ببلدية السوارخ على عملية إخماد حرائق الغابات من طرف مصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات، «هذه الحرائق سببها الرئيسي الحرارة غير العادية، لكن يوجد بعض المجرمين الذين استعملوا كل الوسائل لتأزيم الوضع، تم توقيف عدد منهم بناء على تحقيقات مختلف مصالح الأمن، وشدد على أن هؤلاء «كانوا سببا في اندلاع بعض الحرائق وكل من تسبب فيها أمامه العدالة وقوة القانون»، موضحا أن عددا من هؤلاء الموقوفين تم  تقديمهم للعدالة، مشيرا إلى توقيف 4 أشخاص في ولاية عنابة وآخرين في ولاية البويرة. كما أمر بدوي مصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات بحماية الحضيرة الوطنية بالقالة والبوابة الحدودية الجزائرية التونسية، ودعاهم أيضا إلى التنسيق مع نظرائهم التونسيين بما يمكن من حماية الثورة الغابية في كلا البلدين، مذكرا بوقوع ضحية واحدة بسبب الحرائق في ولاية بومرداس. 

لا تعويض عن الخسائر دون تحقيقات ميدانية

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية من الطارف، أنه لن يتم التعويض عن الخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات الأخيرة دون القيام بتحقيقات ميدانية حتى تذهب هذه التعويضات إلى مستحقيها، وأوضح خلال جلسة عمل جمعته بإطارات ومدراء مختلف مصالح ولاية الطارف، خصصت لملف حرائق الغابات، أن هذه التحقيقات «يجب أن تأخذ الوقت الكافي من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني حتى تذهب التعويضات الى مستحقيها، وهذا طبقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة». 

الحكومة...ولاية بجاية الأكثر تضررا 

وبعد أن ذكر أن ولاية بجاية هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات، أكد بدوي أن «الدولة وتنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة وضعت كل الإمكانيات للتحكم في موجة الحرائق، مشيرا الى اتخاذ جملة من الاجراءات لمواجهتها، كإنجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية أم الطبول مجهزة بكل الوسائل، بالإضافة الى فتح المسالك والطرق الغابية وكذا تعزيز وسائل الإخماد بولاية الطارف برتلين متنقلين من الولايات المجاورة. وأكد بدوي، أمس، من بجاية، أن السلطات العمومية مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة لحماية المساحات الغابية العمومية، وقال خلال وقوفه على حجم خسائر حرائق الغابات ببلدية توجة واستماعه إلى انشغالات مواطنيها، أن السلطات العمومية «مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة للمساحات الغابية العمومية، خاصة وأن «50 بالمائة من المساحات الغابية للولاية مملوكة من طرف الخواص»، وذكر بأن هذا البرنامج يشمل على وجه الخصوص «فتح وتهيئة المسالك والطرق الغابية وتجنيد كل الامكانيات لحماية الثروة الغابية للبلاد». 

زين الدين زديغة 

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