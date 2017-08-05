بدوي يقرّ بذلك والمؤشرات تورطهم

«مافيا الاحتطاب» ومثيرو الفتن يلهبون القرى والمداشر!

«دوافع إجرامية وراء اندلاع الحرائق»...»الحرائق سببها الرئيسي الحرارة غير العادية، لكن يوجد بعض المجرمين استعملوا كل الوسائل لتأزيم الوضع»...هي تصريحات أطلقها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أثارت الكثير من التساؤلات حول هوية من يقف وراء حرائق الغابات الهائلة التي عرفتها العديد من ولايات الوطن، ودفعت بالمواطنين في بعض المناطق إلى الخروج إلى الشارع احتجاجا على الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء.

رغم توقيف بعض المشتبه فيهم في افتعال النيران ببعض ولايات الوطن كعنابة والبويرة، إلا أنّ تحقيقات مصالح الأمن من شرطة ودرك وطني يمكن أن تكشف عن تفاصيل أخرى حول هوية من يقف وراء هذا الكم الهائل من الحرائق التي لم تشهدها الجزائر منذ سنوات، فبعيدا عن «مافيا الحطب والفحم» كما هو متداول التي تستغل هذه الفترات من السنة لتفعيل نشاطها الذي يتزامن مع موسم الاصطياف عندما يكثر التردد على محلات «الشواء»، وقرب عيد الأضحى الذي يستعمل فيه الفحم بالبيوت بكثرة، هل تشير تصريحات المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية الذي سارع إلى تفقد خسائر الحرائق ميدانيا في ولايات الطارف وبجاية الأكثر تضررا، إلى كون محاولات «تأزيم الوضع» تندرج في خانة دفع المواطن إلى الشارع للاحتجاج حول الحرارة وما تبعها من انقطاعات متكررة للكهرباء والماء وتضرر بعض المجمعات السكنية وعدد من الفلاحيين ومربي الدواجن والنحل وغيرها، خاصة أنه من غير المعقول أن يقوم بائع فحم بإحراق محمية وطنية، على غرار تلك الواقعة في ولاية الطارف أو غابة يعود عمرها إلى عقود كجبال الأطلس التلي في ولاية البليدة، وإن وقعت مثل هذه التجاوزات فإنها لن تكون بحجم 1200 حريق التي شهدتها 13 ولاية عبر الوطن ـ حسب أرقام وزارة الداخلية ـ ولعل ربط تعويض المتضررين من سلسلة الحرائق بإجراء تحقيقات ميدانية تأخذ الوقت الكافي من طرف مصالح الدرك والشرطة يصب في هذا الغرض، أي إلى غاية التأكد من أن هؤلاء المتضررين ليسوا متورطين بطريقة أو بأخرى في افتعال الحرائق، حتى تذهب التعويضات إلى مستحقيها على حد تعبير نور الدين بدوي. في هذا الصدد، تواصل مصالح الأمن والدرك تحقيقاتها بهدف معرفة الأسباب الحقيقة لاندلاع هذه الحرائق، في وقت تم توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم بعدة ولايات متضررة وتم تقديمهم أمام العدالة، على غرار أربعة أشخاص بولاية عنابة وآخرون في ولاية البويرة، مع مصالح الدرك الوطني ومديريات الغابات لضبط ووقف تجار الفحم في الطرقات.

زين الدين.ز