الداخلية تدعو الحجاج لاتمام اجراءاتهم الادارية في أقرب الآجال

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, في بيان لها اليوم الأحد, كافة المواطنين المعنيين بموسم الحج 2017 الى التقرب من المصالح المعنية قصد إتمام كافة الاجراءات اللازمة في أقرب الآجال.

وكانت الوزارة قد دعت المواطنين المعنيين بالحج والمتأخرين الى التقرب من شبابيك بنك الجزائر ووكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل الإسراع في إتمام هذه الاجراءات.

وأوضحت الوزارة أنه بالنظر الى ضيق الوقت المحدد, فان المواطنين المعنيين مطالبون بالإسراع في إيداع ملفاتهم على مستوى الدائرة أو المقاطعة الإدارية التابعين لها لإتمام الإجراءات اللازمة.

وذكرت الوزارة انه تسهيلا لإجراءات المرور على مستوى شرطة الحدود, فان المواطنين المعنيين بالحج سيستلمون جوازاتهم المؤشرة على مستوى مطارات الإقلاع يوم الرحلة.