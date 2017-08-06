انطلاق أول رحلات الحج اليوم من العاصمة ووهران وقسنطينة

تنطلق اليوم الأحد أول رحلة حج وسط إجراءات تسهيلية على مستويات متعددة لإنجاح العملية من تحسين للخدمات، وقد برمجت أول الرحلات عبر ثلاثة مطارات هي الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة، حيث سيشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على توديع الحجاج بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر،

وفي ذات السياق توجهت البعثة الجزائرية أمس السبت من مطار هواري بومدين في أول رحلة نحو البقاع المقدسة، وقال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة للإذاعة إن هذه الرحلة تقل 200 عضوا من أعضاء البعثة الجزائرية يمثلون قطاعات عدة ويقدمون مختلف الخدمات، كما يتوزعون على المراكز الثلاث بالبقاع المقدسة، مركز المدينة المنورة، مركز مكة المكرمة ومركز جدة، وأضاف عزوزة أن فوجا من البعثة سيقوم باستقبال حجاجنا الميامين في 119 رحلة جوية بمجموع 36 ألف حاج جزائري مبرمجة لهذا الموسم.