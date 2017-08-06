وفاة 6 أشخاص في حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

توفي 6 أشخاص وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 7 حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الاخيرة على المستوى الوطني،حسب حصيلة كشفت عنها هذا الأحد مصالح الحماية المدنية

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية مستغانم بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في اصطدام بين 3 سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية سيدي لخضر.من جهة اخرى, تدخل الجهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية من أجل إخماد 15 حريق غابات، من بينها 11 حريق أدغال سجل بولايات أم البواقي، باتنة، بجاية، البويرة،تيزي وزو، سكيكدة، قالمة، تسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس وميلة.واوضح نفس المصدر أنه تم على اثر هذه التدخلات تسجيل خسائر قدرت ب 154 هكتار غابات و 119 هكتار أدغال، في حين تم تسجيل 11 حريق محاصيل زراعية بكل من ولايات بسكرة، تمنراست، تلمسان، سطيف، المدية، برج بوعريريج و ورقلة مع خسائر قدرت ب 2700 حزمة تبن، 1166 شجرة مثمرة و 128 نخلة.كما تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال ذات الفترة من أجل انتشال جثتي غريقين في البحر بولاية مستغانم