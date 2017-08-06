المدير العام للغابات يحمّل سونلغاز مسؤولية خسائرها

تعويض المتضررين من الحرائق بعد الـ 31 من أكتوبـــــــــــــــر القادم

o إتلاف 14 ألف هكتار بين الفاتح جوان والخامس أوت

حمّل عز الدين بن سكران المدير العام للغابات، أمس، المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز ، مسؤولية الخسائر التي تكبدتها، جراء موجة الحرائق التي عاشتها العديد من ولايات الوطن، في حين قال إنه كان بالإمكان استعمال الطائرات المروحية لإطفاء الحرائق على مستوى بعض المناطق عكس أخرى.

أوضــــــح بـــــــن سكـــــــران أن مؤسسة سونلغاز عضو ضمن اللجنة الوطنية لحماية الغابات، ويقع على عاتقها تطهير المناطق من الحشائش والأشجار الموجودة قرب أعمدة الضغط العالي والتي من الممكن أن تلحق أضرارا كبيرة بالشبكة في حالة نشوب حرائق، في إشارة صريحة منه إلى أن المؤسسة العمومية لم تقم بهذه المهمة وتتحمل مسؤولية الخسائر التي قالت إنها لحقت بشبكاتها، وأضاف المتحدث خلال عرضه لحصيلة الحرائق بمقر الهيئة ذاتها ببن عكنون، أن مديرية الغابات تمتلك صفة الضبطية القضائية، وترفع تقاريرا وشكاوى عقب كل حريق إلى مختلف وكلاء الجمهورية.

من جهة أخرى، ستباشر عملية تعويض المتضررين من موجة الحرائق ابتداء من الـ 31 من أكتوبر القادم تاريخ انتهاء حملة مكافحتها، حسبما أفاد به المتحدث، وقال إنه لا يمكن القيام بهده العملية ونحن لا نزال نعيش الحرائق ، وأضاف سيشمل التعويض مربي النحل والمواليين وكذا الأشجار المثمرة، بعد الانتهاء من عملية التحريات الميدانية واستكمال الإحصاء ، وعن صعوبة التحكم في موجة الحرائق التي اجتاحت العديد من ولايات الوطن، أكد بن سكران، أن صعوبة المناخ أي قلة الأمطار ومصادر الماء بالمناطق القريبة من أماكن اندلاع الحرائق أدت إلى نتائج وخيمة، يضاف إليها صعوبة المسالك، محذرا من تهديد محدق في أي وقت باندلاع حرائق بعدة ولايات، حيث سيتم دعم فرق مديريات الغابات فيها، كاشفا عن 800 تدخل سريع جنبت من وقوع خسائر كبيرة، وبلغة الأرقام، بلغت حرائق الغابات التي عرفتها العديد من ولايات الوطن ذروتها بين الـ 27 جويلية والخامس من أوت الجاري، حيث أعلنت المديرية العامة للغابات عن تسجيل 576 حريق تسبب في إتلاف 6607 هكتار، في حين عرفت الفترة بين الفاتح جوان وأول أمس، 1604 حريق أتت على 14310 هكتار من الغابات والأدغال والأحراش، وكشفت المديرية عن أرقام صادمة خلفتها موجة الحرائق التي شهدتها ولايات الوطن منذ الفاتح جوان الماضي، وعرفت ذروتها بين الـ 27 من جويلية والـ 5 من أوت الجاري، حيث أتلفت 576 حريق خلال الـ 10 أيام الأخيرة فقط 2424 هكتار من الغابات و1973 هكتار من الأدغال و2210 هكتار من الأحراش، بمعدل 58 حريقا يوميا و11.47 هكتارا، حسبما أفادت به حصيلة للهيئة ذاتها، وبلغة الأرقام أيضا سجلت مختلف ولايات الوطن منذ الفاتح جوان وإلى غاية أول أمس، 1604 حريق أتلفت 14310 هكتار، بينها 4848 هكتار من الغابات، 4656 من الأدغال و4806 من الأحراش، بمعدل 24 حريقا و8.92 هكتارات خسائر يوميا، علما أن المديرية العامة للغابات سجلت أيضا 1682 تدخل عبر ولايات الوطن التي شهدت موجة الحرائق، منها 78 تذخل بسبب إنذارات كاذبة.

تضاعف خسائر الحرائق مقارنة بـ 2016

في السياق ذاته، تضاعفت مساحة الغابات والأدغال والأحراش التي أتت عليها ألسنة النيران عبر مختلف ولايات الوطن، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجل فيها 1058 حريق أتى على 6735 هكتار، منها 2175 هكتار من الغابات.

10 ولايات متضررة وبجاية وتيزي وزو الأكثر تضررا

صنفت الحصيلة التي كشفت عنها الهيئة ذاتها، ولاية بجاية من أكثر الولايات تضررا بـ 120 حريق تسببت في إتلاف 3699 هكتار، بعدها تيزي وزو بـ 211 حريق أتلفت 2078 هكتار، سكيكدة بـ 125 حريق نجم عنها خسائر قدرت بـ 1675 هكتار، أما ولاية المدية فقد سجل فيها 102 حريق تسببت في إتلاف 1607 هكتار والطارف بـ 148 حريق أتلفت 1000 هكتار، ثم ولايات سطيف وجيجل وعين الدفلى وسيدي بلعباس وسعيدة بحرائق معتبرة تراوحت بين 10 و62 حريقا، نجمت عنها خسائر معتبرة مابين 262 و726 هكتار.