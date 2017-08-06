عادوا من مناطق النزاع في سوريا والعراق

271 داعشي يستنفرون مصالح الأمن الأوروبية

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم، عن عودة 271 إرهابي بينهم 54 حدثا، من مناطق الحرب في سوريا والعراق، مؤكدا وجود بعضهم رهن الاحتجاز حاليا، وأن ممثلي الادعاء العام يقومون بالتحقيق معهم جميعا، وهذا ما يمثل تهديدا حقيقيا لفرنسا والدول الأوربية باعتداءات إرهابية جديدة.

تعيش أجهزة الأمن الأوروبية خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار قصوى، بعد انتشار أخبار بوصول العشرات من الدواعش من سوريا والعراق إلى أراضيهم، حيث قال وزير الداخلية الفرنسي كولوم في مقابلة صحفية مع لو جورنال دو ديمانش ، إن خطر شن هؤلاء الإرهابيين لهجمات كبير جدا، وقال كولوم للصحيفة إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 700 فرنسي في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وسئل كولوم عن عدد المتشددين الفرنسيين الذين قتلوا في العراق وسوريا، فقال للصحيفة إن من الصعب تأكيد المعلومات، وقال كولوم إن خطر شن متشددين هجمات كبير جدا ، مشيرا إلى حادثين استهدفا الشرطة في قصر الإليزيه بباريس وإحباط سبعة مخططات حتى الآن هذا العام، وأضاف أنه تم رصد عدد متزايد من الأشخاص في ظل نظام رصد وقائي للسلوك المتطرف، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 18500 شخص. في سياق متصل، أكد تقرير أعده منسق الاتحاد الأوربي لقضايا الإرهاب جيل دو كيرشوف، أن مجموعة كبيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية الذين يمكن أن يحاولوا استخدام جنسياتهم أو روابطهم الأسرية في العودة إلى أوروبا، في إشارة إلى الأوروبيين من أصول جزائرية ومغاربية، مشيرا إلى أن من يعودون يبقون على اتصال بـ داعش في مناطق النزاع بواسطة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ، مبديا أسفه لبطء رد تلغرام على الرسائل الإلكترونية المشفرة في مواجهة الدعاية الجهادية ، وتابع التقرير أن تلغرام لا يرد على طلبات الشرطة الأوروبية يوروبول بإلغاء محتويات أبلغ عنها، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاتصال بشركات التواصل الاجتماعي وأيضا بالشركاء في أنشطة مكافحة الإرهاب. أحصت أجهزة الاستخبارات 400 طفل في منطقة الجهاديين في العراق وسوريا لوالدين فرنسيين أو انطلقوا من فرنسا، بينهم 19 على الأقل تم التأكد أنهم مقاتلون، وقُتل على الأقل ثلاثة منهم في المعارك، وتخشى أجهزة مكافحة الإرهاب أن يصبح هؤلاء الأطفال سواء جُندوا بالقوة أو بإيعاز والدين جهاديين قنابل موقوتة حقيقية ـ حسب قول المدعي الفرنسي فرنسوا مولانس ـ حيث قالت الاستخبارات الفرنسية في مذكرة صدرت أخيرا منذ أشهر عدة يكثف تنظيم الدولة الإسلامية جهوده لتجنيد أطفال مقاتلين وينشر على الإنترنت تسجيلات فيديو يبدو فيها مقاتلون يافعون ، وأضافت أنه من خلال عرض من يسميهم أشبال الخلافة يسعى التنظيم إلى إظهار قدرته على استقبال وتدريب مقاتليه دينيا وعسكريا ، وكذلك توجيه رسالة إلى الدول الغربية لإثبات ديمومته .