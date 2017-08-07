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الاستثمار في الغابات لمكافحة الحرائق

  07 أوت 2017 - 10:33   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الحدث
الاستثمار في الغابات لمكافحة الحرائق

رافع وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري  عبد القادر بوعزقي الأحد بجيجل من أجل "الاستثمار في الغابات لمكافحة  الحرائق التي تهدد هذه الثروة الوطنية".

و دعا الوزير في أعقاب زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية إطارات قطاعه على الخصوص إلى الاستثمار في هذه الفضاءات من خلال تهيئة غابات للتسلية و الترفيه  بما يمكن من "إعطاء مردودية لهذه الأماكن من الجانبين الاقتصادي و الترفيهي و  كذا مكافحة الحرائق التي تهددها".
وقال الوزير في هذا السياق:" إن الجزائر تتوفر على قدرات هامة يكفي فقط  تثمينها و حمايتها" مؤكدا بأن دائرته الوزارية ستعمل على مرافقة هذا النوع من  المشاريع خاصة بالمناطق ذات الطابع الغابي على غرار جيجل.
وحسب ما ورد في الشروح التي قدمت للوزير بالمناسبة فإن مساحة تقارب 500  هكتار من أصل 140 ألف هكتار من المساحات الغابية التي تتوفر عليها ولاية جيجل  التهمتها النيران في الأيام الأخيرة و ذلك جراء عديد الحرائق التي اندلعت عبر  25 بلدية بولاية جيجل.
وقد تسببت هذه الحرائق في إتلاف 15 ألف شجرة زيتون و 2000 شجرة مثمرة أخرى  حسب ما تضمنته الشروح التي قدمت للوزير الذي توجه إلى منطقة حمارة ببلدية  تاكسانة التي التهمت الحرائق بها حوالي 7 آلاف شجرة زيتون و 500 شجرة مثمرة  بالإضافة إلى حوالي عشرين منزلا.
وبعد أن جدد التزام الدولة بتعويض الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم بفعل  الحرائق دعا الوزير المواطنين المعنيين إلى التحلي بالحكمة و التعقل و الصبر  للسماح بتطبيق أحسن للقرارات المتخذة في هذا الإطار.
من جهة أخرى دعا الوزير إلى دعم مشاريع الاستثمار في مجال تربية المائيات  لجعل هذه الولاية منطقة رائدة في هذا النوع من النشاط المولد للثروات و  المستحدث لمناصب العمل.

 

 

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