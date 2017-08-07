الجزائر تدعم جهود الكويت لتسوية الأزمة الخليجية

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الأحد بالكويت مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أجرى مساهل الذي وصل يوم الأحد إلى الكويت قادما من الدوحة حيث أنهى زيارة عمل في إطار جولته في العالم العربي محادثات مع نظيره الكويتي حيث قام الوزيران "باستعراض و مناقشة العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها و توسيعها لتشمل مجالات أخرى" استنادا إلى نفس المصدر.

كما تمحور اللقاء حول "الوضع في منطقة الخليج حيث يتولى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الوساطة في هذه الأزمة".

و فيما يخص هذه المسألة اتفق الطرفان حسب ذات البيان على "أهمية التوصل إلى حل تفاوضي في إطار مجلس تعاون الخليج" مضيفا أن السيد مساهل جدد "دعم الجزائر للجهود التي يبذلها أمير الكويت في سبيل تسوية عاجلة لهذه الأزمة و حل الخلافات القائمة".

و جدد الوزيران اللذان استعرضا الأزمات و النزاعات التي تهز العالم العربي لاسيما في ليبيا و سوريا و اليمن "أهمية الحوار و المصالحة الوطنية لوضع حد لهذه الأزمات داعين إلى بعث العمل العربي المشترك من خلال إصلاح الجامعة العربية قصد تمكينها من التكيف مع التغيرات الراهنة".