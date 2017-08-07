سونلغاز تتعهد بتعويض المتضـررين من الانقطاعات الكهربائة

تكبدت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز " سونلغاز" خسائر معتبرة جراء حرائق الغابات التي تجتاح عددا من ولايات الوطن منذ جوان الماضي ، سيما على مستوى شبكة الكهرباء المتقاطعة ذات التوتر العالي بأعالي الجبال، بينما أكد مدير الاعلام والاتصال بسونلغاز، خليل هدنة، أن المؤسسة ستتكفل بتعويض الموطنين التي تعرضت أجهزتهم الكهرومنزلية للتلف جراء الانقطاعات .

وأوضح خليل هدنة للاذاعة أنه تم إحصاء مابين 20 إلى 30 حالة لموطنين تضررت أجهزتهم الالكترونية والكهرومنزلية على مستوى مديريات سونلغاز عبر الوطن سيتم التكفل بتعويضهم.

وأضاف مسؤول الاعلام بسونلغاز أن المؤسسة تكبدت هي الأخرى خسائر معتبرة جراء الحرائق الأخيرة التي مست شبكات الربط خاصة على مستوى الخطوط عالية الضغط التي تمر عبر الغابات إضافة إلى المعدات ومحولات الكهرباء مشيرا في هذا الصدد إلى أن تكلفة أصغر محول للكهرباء تبلغ 300 مليون سنتيم ، فمابالك بمئات المحولات على مستوى شبكات الربط ذات التوتر العالي (220 و400 كيلو واط) المتواجدة بأعالي الجبال بولايات الطارف وقالمة وسوق أهراس وعنابة بجاية وتيزي وزو وسكيكدة وتيبازة والبليدة والمدية وهو ما تسبب في اظطراب التوزيع خلال الفترة الأخيرة.

وتعهد المسؤول ذاته بمواصلة إصلاح الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات وإعادة ربط المناطق المتضررة بالكهرباء رفغم صعوبة المسالك والتضاريس.