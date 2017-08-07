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خسوف جزئي للقمر بالجزائر ودول العالم العربي مساء اليوم

  07 أوت 2017 - 14:16   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الحدث
خسوف جزئي للقمر بالجزائر ودول العالم العربي مساء اليوم

سيكون هواة الفلك في مناطق مختلفة من العالم على موعد مع ظاهرة فلكية معروفة لدى الجميع والمتمثلة في الخسوف الجزئي للقمر حيث ستشهد سماء الجزائر والدول العربية خسوفا جزئيا للقمر وتكون نسبة الخسوف حوالي 25 بالمائة فقط

وبحسب زروال زين الدين عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك فان هذا الخسوف يأتي بسبب دخول القمر في منطقة شبه الظل ويشاهد الخسوف الجزئي في معظم الدول العربية ودول شرق إفريقيا ووسط قارة أسيا.ويبدأ الخسوف في  الجزائر 16:50 بالتوقيت المحلي وأوج الخسوف 19:52  في حين نهاية الخسوف 23:50دقيقة ومدة الخسوف ستكون  5ساعات و1دقيقة.وأضاف زروال أن الخسوف يحدث عندما تقع الأرض بين القمر والشمس على خط واحد عندما يكن القمر في طور البدر التام فتقوم الأرض حينها بحجب ضوء الشمس على سطح القمر بشكل جزئي بالنسبة لمتابعة ورصد ظاهرة خسوف القمر الجزئي يمكن لأي شخص مراقبة ورصد الظاهر بالعين المجردة دون استخدام أجهزة أو نظارات أو فلاتر.وتعتبر ظاهرة الخسوف القمر فرصة جيدة للحصول على صور ولقطات للظاهرة الفلكية

 

 

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