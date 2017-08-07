تحرير 954 مخالفة مرورية خلال جويلية بعين الدفلى

ردعت مصالح فرق الأمن العمومي بمديرية الأمن الولائي بعين الدفلى، خلال شهر جويلية المنقضي، 111 شخص منهم 96 شخصا من خلال سحبها لرخص السياقة و15 شخص أخر من خلال توقيف مركباتهم ووضعها في حظائر البلديات، بسبب حجم المخالفات المرتكبة. أما بخصوص مجموع مخالفات المرورية المسجلة في نفس الفترة 954 مخالفة، وهو ما كشفت عنه مصالح مكتب الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، من ضمن المخالفات المسجلة منها 68 مخالفة، تخص الجنح المرورية المرتكبة من طرف مخالفي قانون المرور والتي استدعت المتابعة.51 مخالفة، تخص حالات التوقيف 17 حالة المندرجة ضمن إطار مخالفات التنسيق. أما فيما يخص عمليات المراقبة وحفظ النظام: عدد عمليات المراقبة الميدانية والتدخلات المختلفة: 275 عملية. عدد عمليات حفظ النظام بمناسبة التظاهرات الرياضية والثقافية:52 عملية. فيما يخص حوادث المرور المسجلة عبر قطاع الاختصاص، تم تسجيل في نفس الفترة 26 حادث مروري، أسفر على مصرع شخص وإصابة 31 آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

مكراز الطيب