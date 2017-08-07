كشف 9 قنابل تقليدية الصنع بسكيكدة والمدية وتيبازة

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس بكل من سكيكدة والمدية وتيبازة1، تسع قنابل تقليدية الصنع وكمية من المواد الكيميائية وعتاد إعلام آلي ومواد غذائية وألبسة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بسيدي بلعباس، تاجر مخدرات على متن سيارة نفعية محملة بكمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 454,3 كيلوغرام.

من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، ثلاثة مهربين وحجزت 30 جهاز كشف عن المعادن و17 مولدا كهربائيا و16 مطرقة ضغط، فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين تموشنت وورقلة وعين قزام.



