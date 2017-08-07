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29 مليار ديون الجزائرية للمياه لدى العائلات

  07 أوت 2017 - 15:50   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الحدث
29 مليار ديون الجزائرية للمياه لدى العائلات

كشفت شركة "الجزائرية للمياه" عن ديونها العالقة لدى العائلات من فواتير المياه غير المدفوعة والمقدرة بـ 2900 مليار سنتيم، الامر الذي زاد من المشاكل المالية للشركة ويهددها بالإفلاس.
بلغت ديون شركة الجزائرية للمياه العالقة لدى الأسر الجزائرية حدود 2900 مليار سنتيم، حيث كشفت الشركة في بيان لها، اليوم، عن ارتفاع قيمة ديونها لدى المواطنين من سنة إلى أخرى، وتعرف هذه المؤسسة الجزائرية، مصاعب كبيرة في تحصيل حقوقها لدى زبائنها، بسبب تماطل عدد كبير من الزبائن، في دفع مستحقات استهلاك الماء، الذي تقوم المؤسسة بتوزيعها.
وستعرض الديون العالقة، مؤسسة الجزائرية للمياه، إلى مصاعب مالية كبيرة، حيث تعيش المؤسسة عدة مشاكل على غرار ضعف كبير في مواجهة مصاريف التسيير اليومية الخاصة بشبكة نقل المياه والتصليحات المختلفة، ومصاريف أخرى تتعلق باستهلاك الكهرباء المستعملة في ضخ المياه وايصالها إلى زبائنها.

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