في زيارة له بالناحية العسكرية الثانية

قايد صالح يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من الهياكل الجديدة

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، على تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من الهياكل الجديدة والمشاريع خلال زيارة العمل التي شرع فيها أمس، إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوضح المصدر ذاته أنه خلال اليوم الأول من زيارة العمل والتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية، و بعد مراسم الاستقبال، وبمدخل مقر قيادة الناحية ووفاء للتضحيات الكبرى التي قدمها شهداء ومجاهدو الثورة التحريرية المباركة، وقف الفريق رفقة اللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية، وقفة ترحم على روح المرحوم المجاهد بوجنان أحمد المدعو سي عباس الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب ترحما على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار ، قبل أن يقوم بوضع حجر الأساس للمقر الجديد للقطاع العملياتي بوهران . وإثر ذلك، قام الفريق قايد صالح بتدشين مركز الإعلام الإقليمي بوهران، الذي يتولى التعريف بمهام ونشاطات الجيش الوطني الشعبي من خلال تنظيم الأيام الإعلامية والأبواب المفتوحة لفائدة مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن تنظيم المعارض واحتضان الندوات التاريخية والعلمية وفتح المجال أمام الطلبة للبحث والمطالعة. وبنفس الموقع، قام الفريق قايد صالح بتدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للمعتمدية. كما دشن نائب وزير الدفاع الوطني خلال زيارته ثكنة جديدة مخصصة لوحدة من وحدات قوات الدفاع الجوي عن الإقليم وتسميتها باسم الشهيد محمود حوحة، وذلك بحضور أفراد من عائلة الشهيد الذين تم تكريمهم من قبل الفريق قايد صالح ليستمع بعدها إلى عرض حول هذه الوحدة ويتفقد مختلف مرافقها الإدارية والبيداغوجية.