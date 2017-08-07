جاء بعد كل من مصر والمغرب

107 مليار أورو قيمة الأسلحة الفرنسية التي اقتناها الجيش خلال 2016

كشف تقرير فرنسي رسمي، عن اقتناء الجزائر لما قيمته 107 مليون أورو من الأسلحة الفرنسية خلال سنة 2016، محتلة المرتبة الثالثة بعد مصر التي أنفقت 1.3 مليار أورو والمغرب الذي صرف 127 مليون أورو في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية من فرنسا، في حين صرفت تونس أقل من 1 مليون أورو للغرض ذاته.

أفاد التقرير الذي عرض على البرلمان الفرنسي مؤخرا، أن دول شمال إفريقيا أنفقت مجتمعة على الأسلحة والمعدات العسكرية الفرنسية ما يناهز 253.9 مليون أورو خلال السنة الماضية، مقابل 111.8 مليون يورو فقط سنة 2015، مشيرا إلى أن المغرب صرف 127 مليون يورو في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية من فرنسا خلال سنة 2016، محتلا بذلك المرتبة الأولى في لائحة دول شمال إفريقيا من ناحية قيمة الأموال المرصودة لهذه المعاملة، كما ذكر التقرير الذي نُشر على الموقع الإخباري ديفونس ويب المتخصص في المجال الأمني والعسكري، أن الجزائر حلّت في المتربة الثانية بعقدها صفقات سلاح مع الحكومة الفرنسية بقيمة 107 مليون أورو، في الوقت الذي لم يتعد فيه حجم إنفاق تونس 1 مليون يورو، في حين حلت جمهورية مصر في المرتبة الأولى عربيا بحجم إنفاق بلغ 1.3 مليار يورو، وباعت فرنسا، استنادا إلى المعطيات التي أوردها التقرير ما مجموعه 13.9 مليار أورو من المعدات العسكرية في جميع أنحاء العالم خلال عام 2016، مقابل 16.9 مليار أورو في العام السابق، في حين ناهز نصيب دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفقات السلاح الفرنسية 379.9 مليون أورو خلال العام الماضي، مقابل 89.6 مليون أورو سنة 2015، وحلت بوتسوانا على رأس هذه الدول بشرائها أسلحة فرنسية ومعدات عسكرية بقيمة 304.2 مليون أورو، تلتها نيجيريا بحجم إنفاق بلغ 27.6 مليون يورو، وجنوب إفريقيا بـ 20.6 مليون يورو، والكاميرون بـ 8 ملايين أورو، وأوغندا بـ 5.2 ملايين أورو، فالصومال بـ 4 ملايين أورو، ثم إثيوبيا بـ 3.6 ملايين زورو، ولم يتضمن التقرير تفاصيل صفقات السلاح التي سلمت لهذه الدول، إلا أنه أبرز في المقابل أن سنة 2016 شهدت تسليم 605 مسدسات من عيار 9 ملم إلى ساحل العاج، و500 مسدس من عيار 9 ملم إلى مالي، و200 بندقية من طراز 12 ملم لبوركينا فاسو، و300 بندقية هجومية إلى كوت ديفوار، و20 بندقية رشاشة عيار 12.7 ملم إلى غينيا. للإشارة، أكد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام في تقريره السنوي حول تجارة السلاح في العالم، أن حجم مشتريات الجزائر من السلاح بلغ نحو 25.7 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1961 إلى 2015.