في سابقة لمسؤول سامٍ

تبون يلتقي الوزير الأول الفرنسي أثناء عطلته في باريس

التقى الوزير الأول عبد المجيد تبون، بباريس، نظيره الفرنسي، إدوارد فيليب في أول خرجة أوروبية له حسب مصادر متطابقة، مضيفة أن هذا اللقاء كان مبرمجا قبل خروج تبون في عطلة، بعد أن كان يفترض أن يجريا محادثات عن طريق الهاتف، الأسبوع الماضي، إلا أن قراره بقضاء عطلته في فرنسا، دفع بنظيره الفرنسي إلى اقتراح لقاء غير رسمي يجمعهما.

أجرى الوزير الأول عبد المجيد تبون أول، زيارة لأوروبا منذ توليه المنصب، حيث استقبل الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب تبون بباريس في زيارة غير رسمية، حيث سافر في عطلة سنوية إلى فرنسا منذ الخميس الفارط إلى غاية 13 أوت الحالي، وأفادت المصادر أن اللقاء تم بطلب من الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب، ولم تعلن مصالح الوزارة الأولى في البلدين عن فحوى هذا اللقاء غير الرسمي، وأفادت مصادر إعلامية، أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، يقيم حاليا في فندق الموريس بوسط باريس، وهو الفندق ذاته الذي أقام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر 2005، وأوضحت المصادر أن لقاء الوزير الأول عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي، إدوارد فيليب، كان مبرمجا قبل ذهاب تبون إلى عطلته السنوية، مضيفة أن رئاسة الجمهورية أعطت موافقتها على عقد اللقاء، وأضافت أن عبد المجيد تبون وإدوارد فيليب كان يفترض أن يجريا محادثات عن طريق الهاتف، الأسبوع الماضي، إلا أن قرار الوزير الأول عبد المجيد تبون قضاء عطلته في فرنسا، دفع بنظيره الفرنسي لاقتراح لقاء غير رسمي يجمعهما في باريس، ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يقوم به مسؤول سام خلال فترة عطلة، ويرجح أنه تمت خلال هذا اللقاء مناقشة العلاقات بين البلدين، وكذا زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للجزائر، بعد أن كثر الحديث عنها خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى مناقشة ملف بيجو الذي أسال الكثير من الحبر والذي ينتظر أن يُتخذ قرار نهائي حوله، حيث تشير التوقعات إلى طي الملف الذي عرف عدة عقبات خاصة.