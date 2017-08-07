شريط الاخبار
معاناة المواطنين مع العطش تعود هذه الصائفة التساؤلات تحوم حول أسباب عدم الاستعانة بالطائــــــــــــــــــــــرات لإطفاء الحرائق! سونلغاز تؤكد التزامها بتعويض المتضررين من الانقطاعات الكهربائية إينيا يطالب بإعادة النظر في توجيهات الماستر اكتشاف تسعة قنابل تقليدية الصنع مساهل يناقش فرص الاستثمار مع أمير الكويت شرطة الحدود توفر التسهيلات للحجاج المتوجهين إلى البقاع المقدسة تبون يلتقي الوزير الأول الفرنسي أثناء عطلته في باريس 107 مليار أورو قيمة الأسلحة الفرنسية التي اقتناها الجيش خلال 2016 قايد صالح يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من الهياكل الجديدة لجنة تحقيق في وفاة حامل وجنينها بمصلحة الولادة لمستشفى وهران 55 مليار دولار فاتورة الواردات نهاية 2017 رغم منع استيراد 36 منتوجا انطلاق المرحلة الثانية للتسجيلات الجامعية ونتائج التوجيهات يوم 11 أوت دعاة ومشايخ الخارج ممنوعون بمخيمات الجزائريين وزارة السكن تخيّر المستفيدين من سكنات السوسيال بين دفع المستحقات أو الطرد توقيف جزائري مغترب بتركيا تورط في تزوير النقود الحرائق تحاصر سرايدي بعنابة لليوم السادس على التوالي حل مجلس إدارة شبيبة القبائل تمهيدا لرحيل حناشي تضـــــارب أرقـــــام خسائــــر الحرائــــق بيــــن مؤسســـــات الــــــــــــــــــــــدولة! طيفه يجول في قاعة التحرير وصوته يصدح في السكوار 271 داعشي يستنفرون مصالح الأمن الأوروبية تعويض المتضررين من الحرائق بعد الـ 31 من أكتوبـــــــــــــــر القادم فتح أكبر مسابقة توظيف وإدماج 04 آلاف متعاقد السنة المقبلة المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تحشر نفسها في الشأن الداخلي دموع وزغاريد وعائلات تنتظر بلوغ ذويها البقاع المقدسة الحكومة تضبط سوق الماشية لتوفير الأضاحي بأسعار مستقرة وزير الفلاحة ينتقد طريقة تسيير ملف الاستثمار الفلاحي بجيجل التوظيف في مركب الحجار يُغضب سكان سيدي عمار بعنابة أمطار طوفانية تعزل قرى عديدة في أدرار وإليزي انطلاق الجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو في 10 أوت احتجاجات بفروع سونلغاز جيجل بسبب تضخيم فواتير الكهرباء المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقة توظيف وتكوين أعوان الشرطة طلبة نجباء يُحرمون من رغباتهم وناجحون بمعدل 10 في المدارس العليا إدارة جامعة محمد بوضياف بوهران تستعد لاستيعاب الطلبة الجدد موظفو الصحة يؤكدون مساندتهم لإصلاحات حزبلاوي الجزائر الأكثر أمنا في إفريقيا والسابعة عالميا مصاريف عيد الأضحى والدخول الاجتماعي تلغي عطلة الصيف في الخارج السفير التونسي بالجزائر يكذّب خبر تنحيته من منصبه تيزي وزو تعيش على وقع الاحتجاجات في عـدة مناطق الصندوق الوطني للمياه يخصص 6 ملايير لإعادة تجديد المنشآت
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. اكتشاف تسعة قنابل تقليدية الصنع

في حصيلة لمفارز الجيش الوطني

اكتشاف تسعة قنابل تقليدية الصنع

  07 أوت 2017 - 21:29   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
اكتشاف تسعة قنابل تقليدية الصنع

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، تسعة قنابل تقليدية الصنع، كمية من المواد الغذائية وعتاد إعلام آلي ومواد أخرى في عدة مناطق من الوطن، حسب ما أفاد به أمس بيان وزارة الدفاع الوطني.

جاء في البيان أنه  في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 06 أوت 2017 بكل من سكيكدة / ن.ع.5 والمدية وتيبازة / ن.ع.1 تسع (09) قنابل تقليدية الصنع وكمية من المواد الكيميائية وعتاد إعلام آلي ومواد غذائية وألبسة .

 

 وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني على مستوى الطريق السيار شرق - غرب بسيدي بلعباس / ن.ع.2 تاجر مخدرات على متن سيارة نفعية محملة بكمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ(454,3) كيلوغرام - يضيف المصدر ذاته.

من جهة أخرى،  ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام / ن.ع.6 ثلاثة (03) مهربين وحجزت (30) جهاز كشف عن المعادن و(17) مولدا كهربائيا و(16) مطرقة ضغط، فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني (84) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين تموشنت وورقلة وعين قزام --يضيف بيان وزارة الدفاع.

م ن

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات