تعويض 100 فلاح متضرر من الحرائق في 17 ولاية

أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الشريف بن حبيلس أن الصندوق الوطني و بالتعاون مع الصناديق الجهوية عوض كل الفلاحين المؤمنين ضد الحرائق من الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات ، مشيرا إلى أن العملية متواصلة بعد دراسة ملفات المتضررين.

وكشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للاذاعة اليوم أنه تم تعويض الفلاحين المؤمنين ،حيث تم تخصيص مبلغ يقدر بأكثر من ملياري سنتيم ، و يكون ذلك بعد زيارة الخبير للأرض المتضررة من الحرائق.

وأضاف المتحدث ذاته أنه في 17 ولاية متضررة من الحرائق تم تعويض 100 فلاح ممن الذين يملكون عقدا للتأمين، و العملية مستمرة بحضور الخبراء حتى يستأنف الفلاح نشاطه في أقرب وقت.

من جهة أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن الصندوق بفروعه متواجد على المستوى الوطني و سيتم تعويض الفلاحين المتضررين حتى غير المؤمنين و ستذهب التعويضات لمستحقيها.