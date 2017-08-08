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درك زرالدة يطيح بشبكة تزوير العملية الوطنية

  08 أوت 2017 - 10:40   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الحدث
درك زرالدة يطيح بشبكة تزوير العملية الوطنية

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية بزرالدة مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من ستة أفراد تحترف تزوير العملة الوطنية ببلديات العاصمة وخاصة بزرالدة حسبما أكدته رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر الملازم الأول سعاد أونيس.
وقالت الملازم الاول أونيس اليوم الثلاثاء في تصريح للصحافة عقب عرض الأجهزة المستخدمة في تزوير النقود وكذا الموقوفين الست على مستوى مقر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية بزرالدة أن هذه القضية انطلقت "استنادا إلى معلومات وردت إلى الدرك الوطني مفادها قيام مجموعة من الأشخاص في العشرينات من العمر بالترويج بالعملة الوطنية المزورة على مستوى المركب السياحي لزرالدة أين تم تكثيف التحريات للقبض على المشتبه فيهم".
وأضافت في ذات السياق أنه "بتاريخ 4 أغسطس بمنتصف الليل تم توقيف أفراد الشبكة على مستوى المركب السياحي لزرالدة وهم متلبسين وبصدد الترويج بالعملة الوطنية المزورة في حين تم توقيف الرأس المدبر وزعيم الشبكة ببلدية الدار البيضاء".
وبعد عمليات التفتيش على مستوى مساكن المشتبه فيهم تم العثور على مبالغ مالية مزورة وكذا المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا النشاط والمتمثلة في 4 طابعات مختلفة الأصناف وجهازي سكانر ووحدة مرزيه وقصاصات ورقية و43 أقراص مضغوطة تبرز المتحدثة.
وأشارت إلى انه "سيتم تقديم أفراد العصابة أمام العدالة بعد استكمال إجراءات التحقيق".

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