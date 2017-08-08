كشف مواد كيماوية خطيرة لصناعة المتفجرات

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى ، أمس، أربع بطاريات و125 لترا من المواد الكيميائية (الأمونيترات) التي تدخل في صناعة المتفجرات، فيما تم العثور على 534 خرطوشة من مختلف العيارات ببسكرة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك بتلمسان كمية تُقدر بـ116 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و أدرار وبشار وورقلة .