بوتفليقة يأمر تبون بوقف حملة استهداف رجال الأعمال!

بعد نحو أسبوعين فقط من سلسلة الاعذارات الموجهة لأصحاب مقاولات ورجال أعمال تخلفوا عن انجاز مشاريعهم التنموية في قطاعات الاشغال العمومية والري وأخرى تابعة لوزارة الدفاع الوطني، والتي أحدثت هالة إعلامية كبيرة وفسرت على أنها موجهة ضد رجال الأعمال على رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو" علي حداد، أوردت النهار معلومات قالت فيها إن الرئيس بوتفليقة وجه تعليمات استعجالية وصارمة تقضي بوقف ما أسماه بـ "التحرش الحقيقي بالمتعاملين الاقتصاديين".

واستناد لذات المصدر فقد طالب رئيس الجمهورية بـ "وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية"، معربا عن أسفه لطبيعة التسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للجهاز التنفيذي، التي أعطت انطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأن هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال.