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اعتبر القرارات الأخيرة تحرّشا بالمتعاملين الاقتصاديين

بوتفليقة يأمر بوقف حملة استهداف رجال الأعمال!

  08 أوت 2017 - 22:07   قرئ 119 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يأمر بوقف حملة استهداف رجال الأعمال!

بعد نحو أسبوعين فقط من سلسلة الإعذارات الموجهة إلى أصحاب مقاولات ورجال أعمال تخلّفوا عن إنجاز مشاريعهم التنموية في قطاعات الأشغال العمومية والري وأخرى تابعة لوزارة الدفاع الوطني، والتي أحدثت هالة إعلامية كبيرة وفُسرت على أنها موجهة ضد رجال الأعمال على رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات  الأفسيو  علي حداد، أوردت قناة النهار معلومات، قالت فيها إن الرئيس بوتفليقة أصدر تعليمات استعجالية وصارمة تقضي بوقف ما أسماه بـ  التحرش الحقيقي بالمتعاملين الاقتصاديين .

 

استناد للمصدر ذاته، فقد طالب رئيس الجمهورية بـ  وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية ، معربا عن أسفه من طبيعة التسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للجهاز التنفيذي، التي أعطت انطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأن هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال، وعبّر الرئيس بوتفليقة ـ حسب النهار دائما ـ عن انزعاجه الشديد مما سماه التحرش الحقيقي المسلط من قبل الحكومة ضد رجال الأعمال ، خاصة بعد تلقيه لتقارير حول ضغوطات تُمارس على الولاة والتضييق عليهم بأوامر شفوية وكتابية تتعلق بالعقار الصناعي والاستثمار، مشيرا إلى إيفاد الحكومة لفرق مختلفة من وزارتي المالية والتجارة لمراقبة رجال الأعمال، والتحقيق في عمليات توزيع أراض منحتها السلطات العمومية إلى مستثمرين خواص.

يأتي هذا بعد نحو شهرين من خطاب الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي أكد فيه السعي نحو فصل السلطة السياسية عن المال، والتي تلتها سلسلة من الإعذارات الموجهة إلى راجل أعمال معروفين في الساحة استفادوا من امتيازات ولم يكملوا المشاريع التي أوكلت إليهم، ثم التعليمات القاضية بتجميد رخص الاستيراد، وكذا إلغاء استفادة بعض رجال الأعمال من المستثمرات الفلاحية التي وقّع عليها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وتزامنت هذه المعلومات التي أفادت بها النهار مع استقبال الوزير الأول الفرنسي إيدوارد فيليب، لتبون الذي ما زال في عطلة بباريس، وهو اللقاء الذي قالت بخصوصه وكالة الأنباء الجزائرية إنه  خلال توقفه بباريس دعي الوزير الأول عبد المجيد تبون، من طرف نظيره الفرنسي إيدوارد فيليب، إلى لقاء غير رسمي بفندق ماتنيون ، في حين تجاهل التلفزيون الجزائري هذا اللقاء تماما.

زين الدين ز

 

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