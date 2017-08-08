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تستهدف مواقع حساسة وتنشر رسائل متطرفة

الإنتربول يطيح بـجزائريين ينتمون للخلافة الرقمية لداعش

  08 أوت 2017 - 22:09   قرئ 95 مرة   0 تعليق   الحدث
الإنتربول يطيح بـجزائريين ينتمون للخلافة الرقمية لداعش

تمكنت مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  إنتربول  بالتنسيق مع جهاز روسي خاص يدعى  غروب إيبي ، من الإطاحة بمجموعة من  الدواعش الإلكترونيين  بينهم جزائريون ينشطون تحت اسم  القوات الإسلامية الرقمية المتحدة UICF في مختلف مناطق العالم، حيث أكد الجهاز أن كل أعضاء مجموعة الهاكرز يدعمون الجماعات الإسلامية بشكل كبير.

 

كشف  غروب إيبي  على موقعه الإلكتروني، عن تفاصيل العملية التي قادت إلى تحديد هويات العديد من أعضاء المجموعة، مبرزا أنها ظهرت إلى العلن في جانفي 2014، بعدد أعضاء لا يقلون عن 40 فردا، ينتمون إلى كل من الجزائر والمغرب وإندونيسيا وباكستان وكوسوفو، وأضاف المصدر ذاته، أن  كل أعضاء مجموعة الهاكرز يدعمون الجماعات الإسلامية الراديكالية بشكل كبير ، مشيرة إلى أن أغلب الحالات المماثلة بينت أن الأمر يتعلق بنشطاء في مقتبل العمر، بتكوين تقني بسيط، يسقطون ضحية  البروباغندا  أو يتأثرون بأشخاص آخرين. قال المصدر ذاتها، إن هؤلاء  الهاكرز  يستهدفون أجهزة الدول والشركات الكبرى ذات الصلة بالدول والوسائل الإعلامية والإعلاميين البارزين لنشر رسائلهم المتطرفة، لجلب أكبر قدر من الاهتمام لأنشطتهم، مشددا على أن هذا الأمر هو الذي يفسر استهدافهم أيضا، حيث  تكون الحروب والصراعات الدينية والسياسية أسبابا للهجمات التي يقومون بها ، وسبق لـ  القوات الإسلامية الرقمية المتحدة  أن قادت هجمات رقمية مختلفة، تماشيا مع قضايا سياسية ودينية عديدة، على رأسها الهجمة المشتركة التي استهدفت موارد الإنترنيت الفرنسية في جانفي 2015، والتي أسهمت فيها المجموعة جنبا إلى جنب مع مجموعات أخرى تعرف بأسماء  فالاّجا  و أنونغوست  و الخلافة الرقمية ، بعد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من الصحفيين ورسامي الكاريكاتير داخل مكتب مجلة  شارلي إيبدو  الساخرة بباريس، كما قامت المجموعة بهجمات موجهة ضد المواقع الإسرائيلية، دشنتها خلال أبريل 2013، وأحدثت اضطرابا كبيرا في سير الموقعين الإلكترونيين لوزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم الإسرائيليتين، قبل أن تصبح الاعتداءات تقليدا سنويا في الـ 7 من شهر أفريل، وإلى جانب هذه الهجمات الرئيسية، قادت المجموعة ضربات على مواقع حكومية هندية بالتزامن مع الضربات الرقمية التي بدأتها مجموعة  أنونيموس  الشهيرة، احتجاجا على حظر عدد من مواقع الفيديو وتقاسم الملفات، في إطار حملة كبيرة للقضاء على القرصنة المعلوماتية، كما قادت عمليات أخرى بلفت الانتباه إلى القضية الفلسطينية وصراعها مع إسرائيل، وهجمات أخيرة بعد محاصرة الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله منذ أسابيع قليلة.

أسامة سبع

 

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