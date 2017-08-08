بعد تداول معلومات عن رفض استقباله

الغنوشي مرحب به في الجزائر

نفى مصدر رسمي تلقي الرئاسة الجزائرية طلبا من نظيرتها التونسية يقضي برفض استقبال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، الذي تعوّد زيارة الرئيس بوتفليقة بين الفترة والأخرى.

يعتبر الغنوشي شخصية مرحبا بها في الجزائر، خاصة أنه تربطه علاقة جيدة بالرئيس بوتفليقة وأدان الإرهاب، وكان مقيما على التراب الوطني أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قبل أن يتنقل إلى لندن ويكمل حياته هناك حتى سقوط النظام التونسي السابق، علما أن زعيم النهضة التونسية لم يخف امتنانه للجزائر. شارك القيادي التونسي في حركة النهضة في أغلب جنائز الرؤساء والسياسيين الجزائريين، وعدد من الشخصيات التاريخية أمثال أحمد بن بلة وحسين آيت أحمد وغيرهم، وكان الموقع الإعلامي أنباء تونس نسب، أمس، إلى مصدر دبلوماسي جزائري رفيع المستوى لم يحدد هويته، مزاعما بأن الجزائر اعتذرت بصفة رسمية عن استقبال زعيم حركة النهضة ، وأنه في حال زيارته لها فلن يحظى بعد الآن بلقاء مع الرئيس الجزائري الذي اعتاد الاجتماع به كلما زار الجزائر، وقال أنباء تونس إن قرار السلطات الجزائرية غير المعلن والمفاجئ بعدم استقبال الرئيس بوتفليقة لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إلا للضرورة القصوى، يعود حسبه- للتذمر الذي أبداه الرئيس الباجي قايد السبسي من تكليف جزائري للغنوشي بلعب دور للوساطة في الملف الليبي، وكذا تسريبات أخرى ـ يتابع الموقع ـ كما أشار إلى أن الرئيس السبسي يعتقد أن الجزائر تنظر إلى الغنوشي على أنه هو الرئيس الفعلي لتونس وليس السبسي.